وفاة رياضي شهير فجأة أثناء اعتدائه بالضرب على صديقته في أحد الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادث نادر، توفي نجم الرجبي الإنجليزي "ريكي بيبي"، وذلك نتيجة إصابته بنوبة قلبية أثناء اعتدائه بعنف على صديقته داخل غرفة فندق كونتيننتال بٕـ فلورنسا في إيطاليا نتيجة إفراطه في تناول الكحول.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خرجت "جيني بلات" صديقة النجم الإنجليزي الشهير البالغ من العمر 40 سنة، من غرفتها في الفندق غارقة في دمائها وهي تصرخ "ساعدوني".

تم نقل الفتاة البريطانية إلى المستشفى، التي تعمل كوكيل عقاري، حيث احتاجت إلى 3 عمليات جراحية بعد أن تعرضت للضرب الشديد من قبل صديقها.

وأصيبت "جيني" وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 44 سنة، بجروح بالغة ولم تستطع التحدث إلى الشرطة لمدة أسبوع أثناء خضوعها للعلاج الطبي في مستشفى إيطالي.

وأشار أصدقاء جيني إن النجم الإنجليزي "بيبي" حجمه كبير للغاية، وقام بالاعتداء عليها بعد عودتهم إلى فندقهم في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو بعد ليلة من الإفراط في شرب الكحول.

وفي حديثه لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أحد أصدقاء العائلة: "جيني محطمة، هي ضحية هجوم مروع وعنيف في غرفة الفندق على يد الرجل الذي كانت تربطها به علاقة طويلة الأمد".

وتابع: "إنها امرأة قوية، تقوم بإدارة عملاً ناجحًا وتحاول بشدة أن تتصالح مع ما حدث لها وأفعال ريكي قبل وفاته".

وأضاف: "جيني كانت مع ريكي لمدة 3 سنوات، ذهبوا إلى فلورنسا لما كان من المفترض أن يكون استراحة صحية في منتجع صحي، بينما عانى ريكي من مشاكل في الصحة العقلية في الآونة الأخيرة وشهد تراجعًا خطيرًا في الأشهر الستة الماضية".

وتابع الصديق: "سيكون من الصعب على الناس أن يسمعوا، لأن ريكي كان محبوبًا ومحترمًا في رابطة دوري الرجبي، لكن جيني محظوظة لكونها معنا بعد الهجوم، إنها تسعى للحصول على إجابات وتأمل أن يوفرها التحقيق الرسمي".

"لقد أصيبت بعدة إصابات خطيرة، بما في ذلك إصابة في عينها وهو أمر مقلق للغاية، إنها على كرسي متحرك حاليًا وهي في مرحلة التعافي، وقد خرجت من المستشفى منذ بضعة أيام وتقيم في منطقة مختلفة من المدينة".

وأشار أيضًا إلى أن جيني شخصية قوية ستتغلب على هذا بدعم من أحبائها.

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