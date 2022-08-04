ظافر العابدين منتج وموديل في أحدث كليبات زوجته باللغة الإنجليزية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحاول العديد من الفنانين والفنانات الظهور بجانب شركاء حياتهم في الأعمال الفنية، كواحد من صور الدعم النفسي والمساندة في العمل، من خلال المشاركة بفيديو كليب، أو دعم أفيش فيلم، أو حتى الظهور كضيوف شرف، وكلها أمور باتت معتادة على المشاهد، خاصة بين الثنائيات المعروفة.

ظافر العابدين موديل في أحدث كليبات زوجته

ومؤخرًا، طرحت جوان فاريل، زوجة الفنان التونسي ظافر العابدين، أحدث أغانيها التي جاءت باللغة الإنجليزية بعنوان «Fire»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

وكانت جويل فاريل كشفت عن تفاصيل العمل، مؤكدة أن زوجها ظافر العابدين هو منتج الكليب، وفقًا لما ذكرته بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ولم يتوقف النجم التونسي ظافر العابدين على الدعم المادي فقط، إذ دعمهت معنويا ونفسيا بالظهور معها بالكليب كـ موديل، ما أثار إعجاب الكثير من متابعيه وجمهوره لهذا الأمر.

جدير بالذكر، أن زوجة ظافر العابدين البريطانية كانت لفتت الأنظار بأول ظهور لها، خلال فاعليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، إذ تألقت حينها بفستان أزرق مميز، من الجوبير المطرز اللامع، وبطانة شيفون، فضلًا عن بساطة شعرها ومكياجها.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الزوجين، مشيدين بزوجته وجمالها.

من هي زوجة ظافر العابدين؟

ويرصد «هن» خلال السطور التالية، معلومات عنها، وفقًا لصفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وحديث الفنان التونسي عنها من قبل.

- بريطانية الجنسية تُدعى جوان فاريل.

- كانت والدته الراحلة تفهمها بالإشارة.

- لديهما ابنة واحدة تُدعى ياسمين.

- أكد ظافر العابدين في تصريحات تلفزيونية سابقة إنها فضلت الأمومة عن العمل.

- تقوم بالغناء في العديد من الحفلات الموسيقية ببريطانيا.

- تضم مجموعة واسعة من المؤلفات الموسيقية.

- تقدم جوان عروضها في أكثر الأماكن شهرة في جميع أنحاء العالم، من لندن إلى كندا واليابان والشرق الأوسط.

- تسجيل غناء لفنانين من مشاهير البوب ​​روبي وفرقة الروك البريطانية Bring Me The Horizon.

- مثلت مجموعة واسعة من العلامات التجارية المعروفة.

- قامت بغناء وتسجيلات صوتية للإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون.

- عملت على نطاق واسع كمقدمة في تغطية أحداث الشركات.