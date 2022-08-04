من هي رولين القاسم؟.. تصدرت التريند بـ«مرتب 100 مليون جنيه في السنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مش معقولة مرتب سنة كاملة أدفعه في فيلا بمراسي بـ100 مليون جنيه» جملة نطقت بها الفنانة رولين القاسم، خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في اعتراض منها على أسعار الفيلل بقرية مراسي الساحل الشمالي، وإنها تعادل مرتب عام كامل لها، قائلة: «هو إيه الاستفزاز ده ياجماعة، أنا مش مصدقة نفسي، يعني مرتب سنة كاملة أدفعه في فيلا».

وعلى الفور تصدرت الفنانة رولين القاسم، بسبب الحديث عن مرتبها، قوائم الأعلى مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما بدأ البحث عن الفنانة رولين القاسم، التي يرصد «هُن» بعض المعلومات عنها، وفقًا لتصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي.

من هي رولين القاسم التي تصدرت التريبند بسبب مرتبها؟

اسمها بالكامل رولين وضاح القاسم.

وُلدت عام 1985.

درست مسرح في الجامعة الأمركية.

شاركت في مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي شارك في بطولته الفنان خالد النبوي، وأخرى مثل «سرايا عابدين»، «لدينا أقوال أخرى»، «سجن النسا»، و«مريم».

توجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديوهات ساخرة بعنوان «طنط فريولا»، لرصد المشاكل الحياتية بين الحماة وزوجة الابن.

وصل عدد مشاهدي مقاطعها في 2020 إلى ما يزيد عن 2 مليون.

لديها أكثر من 10 آلاف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».