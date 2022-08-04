«نصرة» مريضة ضمور عضلات تخلت عن الكرسي وتسير على ركبتيها: «لازم أشتغل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجحت في التخلص من الكرسي المتحرك الذي ظلت عليه لسنوات طويلة، بسبب مرض ضمور العضلات، وقررت الخروج إلى المجتمع والسير على ركبتيها وسط المارة في الشارع، وهدفها النجاح والقدرة على العيش حياة كريمة، هذا كان حال صاحبة العزيمة والملامح البريئة نصرة المغربي، 25 عاما، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، تعليم مفتوح، وصاحبة مشروع للبيع «أون لاين».

نصرة مريضة ضمور عضلات تعمل لتعيش

نصرة المغربي، من ذوي الهمم، مصابة بمرض ضمور العضلات منذ الصغر، جعلها غير قادرة على الحركة أو تحريك ذراعيها، كل ما تعتمد عليه في الحركة ركبتاها وفمها من أجل الكتابة، قررت المشي على ركبتيها والاستغناء عن الكرسي المتحرك، في محاولة للعيش من خلال الدراسة والشغل معاً.

وقالت «نصرة»، لـ«الوطن»: «أنا مسؤولة عن نفسي في كل حاجة، عندي شغل أون لاين علشان أقدر أكمل احتياجاتي ومصاريفي»، مناشدة وزارة التضامن بتوفير كارنيه خدمات البطاقة المتكاملة لها.

«نصرة»: من حقي أعيش حياة كريمة

وتابعت: «نفسي أقدر أكمل تعليمي وأركب مواصلات وأفتح أي مشروع أشتغل فيه وأصرف على نفسي، من يوم ما اتولدت وأنا بأعاني واتحديت ووصلت للدراسة في كلية التجارة»، مضيفة: «قدمت كل الأوراق للحصول على كارنيه خدمات البطاقة المتكاملة، ولسه مفيش رد».

تحكي «نصرة» أنها حتى الآن لم تسدد مصروفات دراستها بكلية التجارة، لافتة إلى أنها تريد الحصول على قرض لمساعدتها فى العمل «أون لاين»: «قدمت في شغل في كذا مكان، ولسه محصلش نصيب، ومصاريف سنة أولى مدفعتهاش، والسنة الدراسية الجديدة هتبدأ وهيكون عليا مصاريف دراسية لأولى وتانية مع غرامة تأخير، يا ريت حد يساعدني ويشوف لي حل».