«أمهات مصر» يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: كليات القمة بالميول وليست بالمجموع

القاهرة - سمر حسين - ماما

وسط حالة من القلق والتوتر، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء نتيجة امتحانات الثانوية العامة، المحتمل إعلانها مطلع الأسبوع المقبل، وفي هذا الصدد وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، حديثها للأهالي بضرورة ضبط النفس والهدوء قدر الإمكان، لحين إعلان النتيجة، حتى لا تنعكس حالة التوتر والقلق على أبنائهم.

رسالة اتحاد أمهات مصر لأولياء الأمور

أكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن المجموع في نتيجة الثانوية العامة، ليس نهاية المسيرة والطريق، وأن كليات القمة ليست الكليات ذات المجموع الأعلى، إنما الكلية التي يلتحق بها الطالب، وتناسب قدراته وميوله، ويستطيع التفوق فيها، مشيرة إلى أن ربط مسمى كليات القمة بالكليات ذات المجموع الأعلى، ثقافة خاطئة، ولا بد من تغييرها والقضاء عليها.

وأوضحت أن هناك مسارات عديدة للتعليم العالي حاليا، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 منها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمعاهد، وتضم تخصصات عديدة متميزة يحتاجها سوق العمل، وبالتالي على أولياء الأمور والطلاب الهدوء والتركيز على التخصصات التي تناسب ميول الطالب وليس إجباره عليها.

مناشدات لإعلان الأوائل والنتيجة معا

أشارت رئيس اتحاد أمهات مصر، إلى أن هناك مطالبات ومناشدات من أولياء الأمور إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة والنتيجة في وقت واحد، حتى لا يسيطر التوتر والقلق علي أولياء الأمور والطلاب.

ويقدم موقع «الوطن» خدمة نتيجة الثانوية العامة للطلاب فور ظهورها على الرابط: natega.elwatannews.com، حيث يمكن للطالب التسجيل الآن، لترسل إليه النتيجة فور ظهورها.