تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الباتيه الجاهز من الوجبات الخفيفة التي يفضل كثيرو تناولها في العمل، أو المدرسة أو الجامعة، دون إدراك أنه قد يسبب مضاعفات صحية للجسم.

وحذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من تناول الباتيه المغلف الجاهز، خاصةً بعد قيام أحد أعضاء الجروب التوعوي "جت في اللقمة" بموقع "فيسبوك"، بكتابة منشورًا لها : "أنا اشتريت دومتي ساندوتش بالجبنة الاسطنبولي، فتحته وقسمته نصفين وافتكرت الأبيض دا جبنة وسايحة من الحر، جيت أكل لقيت طعمها مُر جدًا، زي المضاد الحيوي، أنا خايفة تكون سم".

وأوضحت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن الباتيه المغلف الجاهز يضاف له مادة تسمي بـ "بروبيونات الكالسيوم" وهي مادة مضادة للتعفن، ويشير المذاق المُر الذي يشبه المضاد الحيوي إلى "عفن فطر البنيسليوم"، أي أن الباتيه تعرض لظروف نقل وتخزين خاطئة.

وذكرت أيضًا أنه تم إخضاع مجموعتين من الأطفال لغذاء يحتوي على مواد حافظة منها بروبيونات الكالسيوم والأخرى لغذاء خالي من المواد الحافظة، وثبت أن مجموعة الأطفال التي تعرضت بشكل مزمن لهذه المادة وتناولوا مخبوزات تحتوي عليها بشكل يومي أصيبوا باضطرابات النوم وعدم التركيز والتهيج والأرق.

في حين اختفت تلك الأعراض في المجموعة التي لم تتناول هذه المادة.

- ما مادة بروبيونات الكالسيوم؟

هو ملح عضوي طبيعي يتكون من تفاعل بين هيدروكسيد الكالسيوم وحمض البروبيونيك.

تعمل كمادة حافظة للعديد من الأطعمة، وخاصة المخبوزات، وذلك للمساعدة في إطالة العمر الافتراضي عن طريق التدخل في نمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة.

تمت الموافقة على بروبيونات الكالسيوم للاستخدام من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وفقًا لموقع "healthline".

- هل هي آمنة للأكل؟

تمت دراسة بروبيونات الكالسيوم على نطاق واسع من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) قبل تصنيفها على أنها "معترف بها عمومًا على أنها آمنة للاستهلاك".

وأظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن إطعام الفئران 1-3 جرام من بروبيونات الكالسيوم يوميًا على مدى 4-5 أسابيع لم يكن له أي تأثير على النمو.

وجاءت معظم الدراسات المعملية حول استهلاك بروبيونات الكالسيوم والسمية سلبية، باستثناء القليل منها الذي استخدم كميات عالية بشكل استثنائي.

على سبيل المثال، حقن الباحثون كميات كبيرة من بروبيونات الكالسيوم في أكياس صفار أجنة الدجاج، مما أدى إلى حدوث تشوهات.

- سلبيات محتملة:

بشكل عام، بروبيونات الكالسيوم آمنة للاستهلاك مع القليل من الآثار الجانبية.

في حالات نادرة، تسبب آثار ضارة، مثل الصداع والصداع النصفي.

وربطت إحدى الدراسات البشرية بين تناول البروبيونات وزيادة إنتاج الأنسولين والجلوكاجون، وهو هرمون يحفز إفراز الجلوكوز (السكر)، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا يستطيع فيها جسمك استخدام الأنسولين بشكل صحيح، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

بالإضافة إلى ذلك، الإصابة بالتهيج والأرق وضعف الانتباه ومشاكل النوم بعد تناول الخبز المحتوي على بروبيونات الكالسيوم يوميًا.

لا تشكل خطورة بشرط

وتقول الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الباتيه الذي يباع في المحلات، يضاف إليه أثناء تصنيعه نسبة قليلة من مادة "بروبيونات الكالسيوم" وهي مادة حافظة قابلة للذوبان لتخزينه لأطول فترة ممكنة، ولمنع تكاثر العفن والفطريات داخله، وهي لا تشكل خطورة إذا تم استهلاكها بكميات محددة.

لكن يشترط أن تكون بنسب محددة ممسوح به من الجهات المعنية والرقابة، حتى لا تشكل خطورة على صحة الإنسان.

وذكرت في حالة استخدامها بكميات كبيرة تجعل المخبوزات أكثر مرارة، إضافة إلى يؤدي الإفراط في تناولها على المدى الطويل إلى:

- الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات المعدة.

- ضار بصحة الكبد.

- الإصابة بالسرطان.

- اضطرابات أغشية الجسم.

طرق الوقاية:

1. يوصي بالتقليل من تناول الباتيه قدر المستطاع، تجنبًا لحدوث المضاعفات الصحية.

2. استبدال الباتيه بتناول الأطعمة الصحية الضرورية لصحة الجسم.

3. الحرص على تحضير الأطعمة الطازجة في المنزل، وتناول مزيد من الفواكه.

4. ينصح بتناول العصائر الطازجة بدلًا من المعلبة.

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