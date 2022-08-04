عملك يعتمد على الوقوف طوال الوقت؟.. إليك خطورة ذلك على الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

ما يقرب من نصف العمال في جميع أنحاء العالم يجب أن يقفوا لأكثر من ثلاثة أرباع يوم عملهم، كما يقول الباحثون الذين يحذرون من الوقوف لفترات طويلة.

وهذا الأمر يؤدي إلى التعب وتشنجات الساق وآلام الظهر، وهي مشاكل لا تسبب فقط الألم ولكنها تؤثر أيضًا على أداء العمل والإنتاجية.

وأشار العلماء في دراسة نُشرت بمجلة Human Factors الأمريكية، أن الوقوف غالبية اليوم يؤدي على المدى الطويل إلى التعب العضلي المستمر ومشاكل أكثر خطورة في المفاصل وآلام الظهر، كما ورد في موقع "medicalnewstoday".

وتقول الطبية ماريا جابرييلا، الباحثة بقسم العلوم الصحية والتكنولوجيا في سويسرا، إن الآثار العضلية الهيكلية التي تنتج عن الوقوف لفترات طويلة هي عبء ليس فقط على العمال ولكن أيضًا على الشركات والمجتمع.

وأثبتت دراسة أجريت على 14 رجلاً و12 امرأة في فئات عمرية مختلفة، لمعرفة تأثير الوقوف أثناء العمل لفترات تدوم 5 ساعات في اليوم، وتضمنت هذه الفترات فترات راحة من الجلوس لا تزيد عن 5 دقائق واستراحة غداء لمدة 30 دقيقة.

وقاس الباحثون إجهاد العضلات بنظام يستخدم التحفيز الكهربائي للتسبب في ارتعاش العضلات ثم يقيس قوة نفضها، وقاموا أيضًا بقياس استقرار الوضع وطلبوا من المتطوعين تقييم مستوى عدم ارتياحهم.

وأظهرت النتائج أنه حتى في فترات الراحة المنتظمة، عانى المتطوعون من إجهاد كبير طويل الأمد بعد يوم عملهم لمدة 5 ساعات.

لاحظ الأطباء أن أعراض التعب استمرت لمدة 30دقيقة

على الأقل بعد فترة من الجلوس، ووجدوا أيضًا أن علامات التعب والإرهاق تظهر بنفس التأثير على الكبار والصغار سنًا.

ووفقًا للمركز الكندي للصحة والسلامة المهنية، فإن العمل في وضع الوقوف بشكل منتظم لا يؤدي فقط إلى التعب وآلام أسفل الظهر، ولكن يمكن أن يتسبب أيضًا في مشاكل صحية أخرى مثل التهاب القدمين وتورم الساقين والدوالي، وتيبس في العنق والكتفين.

وهذه الشكاوى شائعة بين العمال الذين تتطلب وظائفهم الوقوف لفترات طويلة، مثل عمال خطوط التجميع وموظفي المبيعات ومشغلي الآلات.

ولاحظوا أنه في مكان العمل المصمم جيدًا، يتمتع العامل بفرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من مواقف العمل المتوازنة والتغيير بينها بشكل متكرر.

وتم التنويه على ضرورة وجود مقاعد في الوظائف التي تتطلب من العمال البقاء واقفين للقيام بالمهام، للسماح لهم بالجلوس من حين لآخر، حفاظاً على صحتهم وإنتاجية العمل.

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