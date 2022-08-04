شركة تبحث عن موظف لتذوق الحلوى براتب كبير: "معالجة الأسنان علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

إذا كنت من محبي الحلويات وتبحث عن طريقة ممتعة وسهلة لكسب المال، بالتأكيد سترغب في التقدم لمثل هذه الوظيفة، التي ستكون ممتعة وشيقة، وغير متعبة أيضا.

أعلنت شركة Candy Funhouse "كاندي فينهاوس" الكندية حاجتها لتعيين "كبير مسؤولي الحلوى" مقابل 6500 دولار شهريا بما يعادل نحو 125 ألف جنيه مصري، ومهمته الأساسية التذوق واختبار الطعم، مُكلفًا بتجربة أكثر من 3500 قطعة حلوى شهريًا، أو أكثر من 100 قطعة في اليوم في المتوسط، وذلك وفق ما أورد موقع "واشنطن بوست".

ووفقا لبيان الشركة، هناك شروط للتقدم للوظيفة يجب أن يكون الشخص مقيما في أمريكا الشمالية ولا يقل عمره عن خمس سنوات.

وتمنح الشركة تسهيلات عديدة لشغل الوظيفة، إذ لا تشترط العمل من مقر الشركة في أونتاريو، بل بإمكان شاغل الوظيفة العمل عن بُعد أو من مكاتب "كاندي فينهاوس" في كندا أو في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأوضحت "كاندي فينهاوس" أنها تبحث عن مسؤول حلويات رئيسي متحمس، وليست لديه حساسية من الطعام ولديه براعم تذوق ذهبية.

ولن يضطر المرشح للوظيفة للقلق بشأن التسوس أيضا، وذلك لأن الشركة ستوفر رعاية أسنان شاملة.

ولدى الراغبين في شغل الوظيفة مهلة حتى الـ31 من أغسطس الجاري، دون اشتراط أي خبرة سابقة، حسب ما أكد إعلان الشركة الكندية.

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