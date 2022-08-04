الامارات | "ملك جمال الأردن" مستاء من فرض ضريبة على مشاهير السوشال ميديا !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم السوشيال ميديا والملقب بـ"ملك جمال الأردن"، إنه مستاء من تطبيق قرار فرض ضريبة على نجوم السوشال ميديا.

وقال أيمن العلي لموقع "سرايا" الإخباري الأردني، اليوم، ان غالبية الأعمال التي يقوم بها عبر منصات التواصل الاجتماعي تكون غير مدفوعة الثمن، وانه يقوم بذلك للعديد من الاصدقاء والمعارف ولمن يحتاج الدعم، لافتًا إلى انه في الشهر الواحد قد يقدم اعلانا واحدا او اثين بحد اقصى ولا تتجاوز قيمتهما الـ 500 دينار (حوالي 700 دولار امريكي).

وختم العلي حديثه بانه لا يجب أن يتم تطبيق القرار الصادر عن ضريبة الدخل على جميع مشاهير السوشال ميديا، حيث يجب دراسة الأمر وإعداد خطة لتحديد الأشخاص التي تنطبق عليهم شروط دفع الضريبة.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية اعلنت اليوم عن تخصيص فريق من موظفيها لمساعدة مشاهير السوشال ميديا والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع لتوفيق أوضاعهم القانونية وذلك بتقديم الاقرارات الضريبة عن دخولهم المتحققة من انشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.