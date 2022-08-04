بالباسبور فقط.. دولتان في أوروبا يمكن السفر إليهما بدون فيزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لجواز السفر المصري "الباسبور"، أن يمنحك دخول أكثر من 50 دولة حول العالم، اثنين منهما فقط في القارة الأوروبية.

ووفقا لموقع passportindex، هناك دولتان فقط في أوروبا يمكنك دخولهما بالباسبور المصري فقط، بدوت تأشيرة لكن لفترة معينة، فما هما؟.

- ألبانيا

يمكن دخول دولة ألبانيا بجواز السفر المصري فقط، بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

- الأوراق المطلوبة للسماح بدخول ألبانيا

جواز سفر صالح وساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

الذهاب لغرض السياحة بوجود دعوة من الضامن/ الداعي في ألبانيا (على أن تشمل الدعوة: اسم الضامن أو المستضيف، وعنوان الضامن، ورقم الاتصال في ألبانيا).

تذكرة سفر مؤكدة ذهابا وعودة إلى أرض الوطن (للمسافر: يجب أن تكون تذكرة السفر من بلد المسافر إلى ألبانيا، والعودة: من ألبانيا إلى البلد الذي سافر منه).

مستند مؤكد يثبت إقامة الشخص خلال فترة الزيارة (حجز فندق مؤكد الدفع).

تقديم الإثباتات المادية على تحمل الزائر كل تكاليف الرحلة والإقامة في ألبانيا والعودة إلى أرض الوطن، مثل كشف الحساب المصرفي أو دفتر الودائع وغيرها.

إبراز قابلية توافر موارد مالية للنفقات اليومية في ألبانيا خلال فترة الزيارة (الوسائل المالية، الألبانية أو العملات الأجنبية، التي يمكن استبدالها في وكالة صرافة في ألبانيا)، وهي:

للبالغين: 50 دولارا أمريكيا لليوم.

للقاصر: 25 دولارا أمريكيا لليوم.

- صربيا

وفقا لما أعلنت عنه سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة عبر موقعها الرسمي، وافقت الحكومة الصربية بالموافقة على دخول المصريين إلى صربيا بدون تأشيرة مسبقة للدخول وذلك اعتبارا من 30 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر 2022 بصفة مبدئية تجريبية.

ووفقا لهذا القرار، يمكن لمواطني جمهورية مصر العربية، حاملي جوازات سفر سارية المفعول، في الفترة من 30 يوليو إلى 30 سبتمبر 2022 الدخول وعبور الإقليم والإقامة في أراضي جمهورية صربيا بدون تأشيرة، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا خلال يوليو الماضي ومباحثاته مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

- شروط دخول صربيا بدون فيزا للمصريين

السفر ضمن مجموعة سياحية منظمة لها برنامج سياحي لزيارة صربيا شامل الإقامة بالفندق والإنتقالات والجولات والرحلات السياحية في صربيا عن طريق إحدى شركات السياحة الصربية.

أن يكون لدى المسافرين تأكيد للترتيب السياحي المدفوع.

أن يكون لدى المسافرين دليل على العودة المضمونة إلى مصر.

خطاب دعوة من وكالة السفر من جمهورية صربيا، وهي منظمة السفر.

حجز طيران مؤكد من القاهرة إلى بلجراد والعودة.

وذلك بشرط إذا لم تكن هناك عقبات من المادة 15 من قانون الأجانب لجمهورية صربيا.

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