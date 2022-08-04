حكاية أول فستان مزود بجهاز تدفئة داخله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أن تختار فتاة فستان يجمع بين الشياكة والأناقة، وأيضا الدفء في الأجواء الباردة وخلال الشتاء، هو أمر صعب، لذا لجأت إحدى الفتيات المصريات في تصميم فستان سوارية مزود بجهاز تدفئة.

قالت روڤان أشرف، طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، إن مشروع تخرجها كان بعنوان "ملابس ذكية تلائم العصر الحديث"، ما دفعها إلى التفكير في تصميم فستان سواريه، يجمع بين المظهر الجذاب والتكنولوجيا.

وأضافت روڤان خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة DMC، أن الفستان الذي قامت بتصميمه مزود بجهاز، يساعد على تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء.

وأوضحت أن فكرة الفستان جاءت من تجربة شخصية، حيث كانت تواجه صعوبة كبيرة في الخروج بالفساتين خلال فصل الشتاء، بسبب أقمشتها الخفيفة، مشيرةً إلى ارتداء ملابس إضافية أسفلها، تؤثر سلبًا على مظهرها.

وأشارت إلى أن جهاز التدفئة يتكون من زر و8 الشرائح، موزعة على الإطار الخارج للفستان، مضيفةً أنه مزود بـ"باور بانك"، يدوم لساعات طويلة.

وكشفت أن الجهاز يعمل بثلاث درجات حرارة، يتم ضبطه حسب حالة الطقس، مؤكدةً أنه يمكن تركيبه في مختلف أنواع الملابس، سواء الكاجوال أو السهرة.

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