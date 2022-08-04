أمور تزيد فاتورة كهرباء بدون أن تدري.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

مع ارتفاع درجات الحرارة واللجوء للمكيفات والمراوح، وتشغيل التليفزيونات بصورة مستمرة، إليك بعض الإرشادات التي يجب عليك اتباعها لتفادي الزيادة في فاتورتك، وفق موقعي: "برايت سايد" و"إنسيدر"، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

تجنب بعض العادات التي ترفع فاتورتك دون أن تدري والتي من بينها:

- عدم إغلاق التليفزيون نهائيًا من دائرة الكهرباء.

- وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدامه.

- ترك الراوتر متصلا بالكهرباء دون فصله في حالة عدم الاستخدام.

- ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في المفتاح الكهربائي.

- وضع سلك الميكروويف أو السخان الكهربائي متصلًا بمفتاح الكهرباء دون استخدامه.

- تشغيل "التايمر" منظم الوقت في البوتاجاز، دون الحاجة إلى ذلك.

- ترك غسالة الملابس متصلة بالطاقة الكهربائية دون تشغيلها.

- تجنب وضع جهاز اللاب توب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار.

- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

- تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضًا من استهلاك الكهرباء.

- التأكد من كفاءة الثلاجة، نظافة ملف المكثف الموجود في ظهرها، وإحكام غلق الباب، وعدم فتحه إلا في الضرورة، وإغلاقه بسرعة بعد فتحه لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارجها، وترتيب المحتويات داخلها.

- على العكس بالنسبة للفريزر فيفضل أن يكون ممتلئًا تمامًا، وعند الضرورة يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء.

- فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة حال مغادرة المنزل لفترة تزيد على الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.

- تنظيف فلاتر المكيف وتنظيفه كل أربعة أشهر؛ لضمان عمل المكيف بكفاءته كاملة وإخراج هواء دون شوائب.

- احرص على تبريد منزلك تدريجيًا قبل تشغيل المكيف، بترك كل النوافذ مفتوحة؛ ليتم التخلص من الحرارة الموجودة داخل المنزل، وبهذا الطريق تخفف من عمل المكيّف في تبريد المكان، وفي الوقت نفسه تخفف الحمل عن الكهرباء.

- ضبط المكيف على درجة حرارة منخفضة فور تشغيله، يزيد من استهلاك الكهرباء، فعند تشغيله ابدأ بدرجة حرارة 26 درجة واخفضها تدريجيًا.

إصلاح الأبواب والنوافذ، بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها مكيف لإحكام غلقها، إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف؛ بالإضافة لتنظيف فتحات المكيف.

اقرأ أيضا

أغرب هوايات المشاهير.. مطاردة الزواحف وتجميع دمى باربي

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟