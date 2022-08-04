الامارات | "الجوكر 2" يعرض في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث باسم شركة وارنر براذرز أمس إنه من المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم الإثارة (الجوكر) الفائز بجائزتي أوسكار، والذي يركز على قصة أحد أشهر أشرار الكتب المصورة في العالم، بدور العرض في الرابع من أكتوبر 2024.

وأضاف المتحدث حسب "رويترز" أن واكين فينيكس سيعود للعب دور البطولة في الفيلم، والذي أهله للفوز بجائزة أفضل ممثل في الجزء الأول، الذي صدر العام 2019 ويروي قصة حياة العدو اللدود للبطل الخارق "باتمان" أو الرجل الوطواط.