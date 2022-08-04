لا تجعل الصلع يرعبك.. نصائح بسيطة لمنع تساقط الشعر وتقويته: اغسله وكل كويس

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الصلع من المشكلات الكبيرة التي تواجه الكثير من الرجال، خاصة في الشرق الأوسط، ورغم توافر الكثير من الأجهزة والإجراءات المتبعة لمعالجة تلك الأزمة، إلا أنها باهظة الثمن، وبعضها يؤتي ثماره، والبعض الآخر مجرد خدعة، لكن هناك مجموعة أساسية من الإرشادات تناسب كل الأشخاص، ويسهل اتباعها، تساعد على إبطاء تساقط الشعر بشدة، دون تحمل مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى أنها تعود بالنفع على باقية جسمك، نظرا لتمتعها بالعديد من الفوائد الصحية، بحسب موقع مجلة «GQ» الخاصة بالعناية بالرجال.

نصائح لتقليل تساقط الشعر وتجنب الصلع

قدمت الدكتورة ميشيل جرين، التي تصنف ضمن أطباء الأمراض الجلدية الأكثر شهرة في مدينة نيويورك الأمريكية، نصائح للحفاظ على الشعر وتقويته، وإعادة نمو بصيلات الشعر التي لم تتضاءل بعد، بالتالي تجنب كابوس الصلع.

لا تنتظر سقوط الشعر

القاعدة الأولى لمنع تساقط الشعر، تعتمد على ملاحظتك لمعدل التساقط، فبمجرد زيادته بصورة أكثر من المعتاد، فاعلم أن الوقت قد حان لزيارة طبيب الأمراض الجلدية، للحصول على العلاج اللازم في مراحل مبكرة، إذ يمكن أن تساعد تلك الخطوة على تقليل تساقط الشعر بشكل عام، وزيادة احتمالات فعالية العلاج.

استشر الطبيب

قد يبدو تساقط الشعر، أمرًا لا بد منه، لهذا من الضروري استشارة طبيب الأمراض الجلدية، الذي سيقييم حالتك، ويشرح لك جميع خيارات العلاج المتاحة لك، وعمل خطة خاصة بك للحفاظ على شعرك.

وهناك عدد قليل من خيارات لإبطاء السير في طريق الصلع، التي يجب أن تفكر فيها، لكن يجب أيضًا مناقشتها بالتفصيل مع طبيب الأمراض الجلدية.

النظام الغذائي

النظام الغذائي الغني بالمغذيات والذي يراعي الصحة العامة، سيغطي العديد من هذه القواعد نفسها، لذا اتبع نظاما غذائيا صحيا للغاية، وتناول مكملات غذائية وفيتامينات خاصة بالشعر، لكن تحت إشراف الطبيب.

الشامبو والبسلم

الشامبو والبلسم فقط، لا يمكن الاعتماد عليهما في منع تساقط الشعر والإصابة بالصلع، إنما يمكن استخدامهما مع العلاج الآخر الذي سيحدده الطبيب، بالإضافة إلى اتباع نظاما صحيا سليما.