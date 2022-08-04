أطعمة تجلب السعادة وتحسن المزاج.. 11 صنفا لا يسبب زيادة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشوكولاتة إحدى الأطعمة التي تضفي السعادة على من يتناولها بشكل يومي، كما أنها مفيدة في حالة كانت دارك وبدون لبن، لكنها ليست الطعام الوحيد الذي يمكنها أن تجعلكِ سعيدة عند تناولها، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

أطعمة السعادة وفوائدها

أنواع الطعام وما تتناوله يوميا، يتحكم بشكل أساسي في مزاجك وطريقة معيشتك، كما أن حالتك النفسية كذلك تتأثر بتناول أنواع محددة من الأطعمة، ونوعيات الأكل تتحكم أيضا، في ثباتك الانفعالي، لأن بعض الأطعمة بحسب دكتور محمد حلمي، تساعد الجسم على إفراز مادة التريبتوفان، وإفراز هرمون السيروتونين، المعروف باسم هرمون السعادة.

من بين تلك الأطعمة التي تسبب السعادة:

- فول الصويا.

- الكاجو.

- الموز.

- التمر.

- الأفوكادو.

- البقوليات.

- دقيق الشوفان.

- جبنة الموزاريلا.

- الأطعمة المخمرة مثل مخلل الرنب.

- الزبادي.

- سلطة الكول السلو.

تحذير قبل تناول تلك الأطعمة

لكن من المهم تناول تلك الأطعمة بطريقة صحية وبسعرات حرارية محددة، لا تزيد عن الاحتياج اليومي، بحسب استشاري التغذية العلاجية، إذ يجب الوضع في الاعتبار أيضا، أن هناك بعض الأطعمة تسبب إفساد الحالة المزاجية، مثل الأطعمة المصنعة والأحماض الدهنية المشبعة والسكر والمعلبات والوجبات السريعة.