الامارات | حادث سير يودي بحياة نائبة امريكية واثنين من مساعديها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت عضو الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي واثنان من مساعديها حتفهم امس الأربعاء، في حادث سير عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت خبر وفاة النائبة الأمريكية، عن مكتبها وشرطة ولاية إنديانا.

والنائبة الجمهورية والورسكي (58 عاماً)، عضو في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية بولاية إنديانا.

من جانبه، كتب وزير النقل بيت بوتيجيج، على تويتر: "على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، فإنها كانت دائماً على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة".

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة إلكارت، إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاماً)، وأحد مديري دائرتها زاكري بوتس (27 عاماً).

وأضاف المكتب أن سائقة السيارة الأخرى لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.