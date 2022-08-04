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توقف شراء السيدات للخلخال خلال أيام بعد تصدره المبيعات.. «شعبة الذهب» تكشف السبب

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شراء المشغولات الذهبية

تعيش شريحة كبيرة من السيدات في الوقت الحالي، حالة من الإقبال الكبير على شراء المصوغات الذهبية، بسبب تراجع أسعارها، خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا الخلخال، فهو لم يعد فقط إكسسوارا يزين السيدات وارتدائه كزينة، ولكن استثمار أيضًا من خلال الاحتفاظ به، وبيعه فيما بعد، بالتوازي مع تضارب أسعاره بين الحين والآخر.

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لماذ تقبل السيدات على شراء الخلخال حاليًا؟

وكان عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أكد أن الخلخال هو الأكثر شراءً بين المصوغات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، سبب إقبال السيدات على شراء إكسسوار الخلخال الذهب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بوزن، أو عدد جرامات، ولكن لكونه موضة في فصل الصيف فقط: «موضة ومع نهاية أغسطس هيتوقف الشراء بالشكل ده خلاص، وده بيحصل كل سنة».  

موعد تراجع السيدات عن شراء الذهب في الوقت الحالي

وعلى الجانب الآخر، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، لـ«هُن» إن الإقبال الكبير على شراء الذهب، لن يستمر لفترات طويلة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك تباين في أسعار الذهب متوقعة: «مش هيفضل متراجع، ومنقدرش نجزم بارتفاعه، لكن في تباين الفترة المقبلة وده هيأثر في عملية البيع والشراء». 

وتباينت أسعار الذهب في السوق العالمية بنسبة ملحوظة خلال الفترة الماضية، إذ تأثر السوق المحلية بالأسعار العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب محليًا، حيث أصبح سعر عيار ذهب 21 بمبلغ قدره 1040 جنيهًا للجرام الواحد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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