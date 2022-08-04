دراسة: النساء فوق سن الـ40 تزيد أوزانهن بشكل سنوي.. ويكن أكثر عرضة للسمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينخفض معدل الحرق عند النساء فوق سن الـ40؛ إذ تعاني 43% منهن من زيادة الوزن دون تغير في النظام الغذائي، ويستعرض التقرير التالي بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تفاصيل ما يجب على النساء في تلك المرحلة العمرية، فعله كي يتمتعن بصحة جيدة.

توصية: النساء يجب أن يراقبن أوزانهن

قالت مجموعة صحية نسائية ممولة من الاتحاد الفيدرالي، إن جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عامًا يجب أن يحصلن على استشارات إنقاص الوزن، وأضاف الأطباء المشاركين في تلك المجموعة الصحية التي أجرت الدراسة إن هذا يرجع إلى أن النساء في منتصف العمر أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ويزيدون حوالي 700 جراما خلال السنة في المتوسط.

تأتي التوصية من مبادرة الخدمات الوقائية للمرأة (WPSI) التي قالت إنه يجب تقديم المشورة للنساء للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي أو الحد من زيادة الوزن.

وأطلقت تلك المبادرة عام 2016 من أجل مراجعة وتحديث النصائح المتعلقة بصحة المرأة، وكان رد فعل بعض الخبراء إيجابيًا على النصيحة، قائلين إنها ستساعد في تشجيع المرضى على الانتباه إلى وزنهم والتأثير على خيارات الوجبات الإيجابية.

ولكا حذر أحد الأطباء من أن تلك التوصية ستغذي وصمة الوزن وتجاهل الأسباب الكامنة وراء السمنة، بما في ذلك العيش في مناطق فقيرة وعدم الحصول على طعام صحي، كما أظهرت البيانات أن حوالي 43% من النساء في الأربعينيات والستينيات من العمر أو اثنتان من كل خمسة يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

النساء في منتصف العمر أكثر عرضة للسمنة

وأوضحت WSPI أن النساء في منتصف العمر أكثر عرضة للسمنة لأنهن يعانين من تغييرات في نمط الحياة تتعلق بانقطاع الطمث، وهذا يؤدي إلى انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين، ما قد يؤدي إلى زيادة كتلة الدهون، ويمكن أن تؤدي الشيخوخة أيضًا إلى عوامل من بينها تباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

جدير بالذكر أن السمنة واحدة من أكبر التهديدات للصحة في العصر الحديث، مما يعرض الناس لخطر العديد من المضاعفات، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.