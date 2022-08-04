الامارات | هندي يفوز بمليون دولار في سحوبات السوق الحرة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز كوشي فارجيز، مواطن هندي يبلغ من العمر 48 عاماً، يقيم في دبي، بمليون دولار في مسابقة «مليونير الألفية» من سوق دبي الحرة في السحب الذي أُقيم في مطار دبي الدولي.

وأصبح فارجيز، أحدث فائز بجائزة المليون برقم التذكرة 0844 التي اشتراها عندما سافر من كوشين إلى دبي قبل بضعة أسابيع.



ومن بين الجوائز المقدمة، فاز صلاح العلي، وهو مواطن هولندي يبلغ من العمر 52 عاماً يقيم في دبي أيضاً، بسيارة «بي إم دبليو X6 M50i» برقم تذكرة 0318 اشتراها في 4 يوليو الفائت.

وفاز يوسف العباس، كندي يعيش في جدة، بسيارة مرسيدس بنز «AMG GT 43» برقم التذكرة 0811 كان قد اشتراها في 16 يوليو.