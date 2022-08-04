الامارات | السجن لرجل قضم جزءا من إصبع شخص أثناء مشاجرة في كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الخميس بالسجن لمدة عام على رجل متهم بقضم جزء من إصبع أحد معارفه خلال شجار، حسبما أفاد مسؤولون بالمحكمة.

وقال المسؤولون إن محكمة سول المركزية أصدرت الحكم بعد إدانة الرجل /58 عاما/ ،الذي لم يكشف عن اسمه، بإلحاق إصابات فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع في مطعم في سول العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحوا أن الرجل اتهم بقضم جزء من السبابة في اليد اليسرى للشخص الآخر وسط مشادة في المطعم في أكتوبر من العام الماضي.

وذهب الضحية إلى المستشفى بإصبعه المقطوع وخضع لعملية جراحية لإعادة الزرع.

ودفع المتهم ببراءته خلال المحاكمة، مدعيا أن الحادث وقع أثناء محاولته الدفاع عن نفسه.

لكن المحكمة لم تقبل ادعاءه، قائلة إن طريقة الجريمة كانت سيئة للغاية وأصيب الضحية بجروح خطيرة.