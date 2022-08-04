أعراض الإصابة بأنواع متحور "أوميكرون" الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن بافل فولتشكوف، مدير مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن سيلان الأنف والتهاب الحلق هي الأعراض الرئيسية للإصابة بالأنواع الفرعية من "أوميكرون".

ويقول عالم الفيروسات الروسي، في مقابلة مع Gazeta.Ru، "تشير هذه الأعراض إلى خصوصية الأنواع الفرعية من متحور "أوميكرون"، التي لا تنزل إلى الرئتين، بل تبقى في نفس المكان التي حدثت فيه الإصابة. أي في تجويف الفم والبلعوم الأنفي"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ووفقا له، يدل سيلان الأنف على أن الجسم في صراع مع الفيروس التاجي المستجد.

ويقول، "سيلان الأنف ضروري لتنظيف الجسم من الفيروس. ويحتوي المخاط الخارج من الأنف، على العديد من العدلات الميتة، مع تشكيل شبكات العدلات. وهو عمل منظومة المناعة".

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