احذر تناول هذا المشروب بكثرة.. هيزود العصبية ومشاكل النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل العديد من الأشخاص تناول المشروبات المُنبهة في الصباح، بجانب وجبة الإفطار، كأكواب القهوة، والشاي، والنسكافيه وغيرها، في محاولات للمساعدة على إتمام المهام اليومية، وزيادة التركيز، دون النظر في مخاطرها، أو مشكلاتها الصحية، حال الإفراط فيها.

احذر من الإفراط في تناول القهوة

وعلى الرغم من كونها مشروبات مُنبهة، إلا أن الإفراط فيها قد يسبب مشكلات صحية خطيرة على الجهازين العصبي والهضمي.

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة نهى عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، من الإفراط في تناول القهوة، أو تناولها بوجه عام على بعض الأشخاص، الذي يعاني الكثير منهم من أمراض الضغط والقلب، مؤكدة أنها تترك أثارًا ضارة قد يصعب التغلب عليها أحيانًا.

مخاطر الإفراط في تناول القهوة

وأوضحت الدكتورة نهى عبدالوهاب، خلال حديثها مع «هُن»، مخاطر الإفراط في تناول القهوة، مشيرة إلى أنها تُسبب اضطرابات في الجهاز العصبي، وزيادة ضربات القلب، فضلًا عن احتمالية ارتفاع ضغط الدم.

وشدد على أن القهوة تعد ممنوعة على من يعاني من الأرق أو اضطرابات النوم، بل إنها تزيد من العصبية لدى هؤلاء، منوهة إلى أن بعض الفئات ممنوعة من تناولها، على رأسهم مرضى الضغط أو المصابين بالأرق، خاصة أن تزيد من الأدرينالين والكافيين في الجسم.

احذر القهوة مع اللبن

وحذرت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، من خلط اللبن من القهوة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والدهون.

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن الامر لايسير بصفة عامة، خاصة أن لكل جسم ظروفه الخاصة، فهناك لم يتأثروا بتناول القهوة حتى على المدى البعيد، ولكن هناك فئة تتأثر سلبيًا بالقهوة حتى على المدى القريب.