لايف ستايل

تعرفي على ما يجب وضعه في شنطة الخروج: «حافظي على بشرتك»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقيبة اليد

تعتاد الفتيات والسيدات على حمل حقيبة يد تتماشى مع أزيائهن، لكن دون استغلالها بالشكل الصحيح؛ إذ تعتبر أحد الوسائل الرئيسية الدافعة لهن للاهتمام ببشرتهن، خاصًة أن معظمهن يلجأن إلى الخروج من المنزل خلال فترة النهار، ما يعرض بشرتهن إلى الحرارة بشكل متكرر، ولا يجد بعضهن الوقت الكافي للاهتمام بها.

أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في حقيبتك

ويقدم «هن» مجموعة من النصائح، التي تساعدك على الاهتمام ببشرتك من خلال حقيبة يديك، باتباع النصائح التالية، وفقًا لموقع «Femina».

كريم واقي الشمس

يلزم أن يكون كريم واقي الشمس من المنتجات الأساسية في حقيبة اليد الخاصة بك، نظرًا للتنقل الكثير من مكان إلى آخر خلال فترة النهار، ما يصل بحرارة الشمس إلى الجلد، ويسبب أضرار بالغة مثل الإصابة بعلامات الشيخوخة المبكرة، فضلًا عن الاسمرار والعلامات البنية.

مناديل تنظيف البشرة

عادة مع يكون الخروج خلال فترة النهار يعرض بشرة الجلد إلى الأتربة والاتساخ، ما يسبب انسداد المسام في حال عدم تنظيفها بشكل مباشر، لذا يلزم الحرص على تنظيفها جيدًا من وقت إلى آخر.

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مرطب الشفاه

من الضروري وضع مرطب للشفاه داخل حقيبة اليد الخاصة بك، حتى تساعدك في الحصول على الترطيب الذي تحتاجه الشفاه، عقب التعرض إلى أشعة الشمس، كما أنها تساعدك على الظهور بمظهر لائق خلال فترة النهار، إذ تمنحك شفاه وردية.

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زجاجة المياه

يعتبر تناول الماء خلال اليوم من الأمور الأساسية لتعويض الجسم عن ما يفقده خلال التعرض إلى درجات الحرارة المرتفعة، كما أنه يلزم تناول من كوب إلى 8 خلال اليوم للحفاظ على رطوبة الجلد، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحفاظ على خلايا البشرة من التلف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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