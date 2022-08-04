مآسي في حياة بهيجة حافظ: أسرتها قاطعتها لمدة 3 سنوات.. وتزوجت وعمرها 12 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد من رائدات السينما المصرية، شقت طريقها في عالم الفن منذ طفولتها، قصة نجاحها لم تكن سهلة، خاصة أنها عاشت العديد من العراقيل والصعوبات في حياتها، مخرجة مصر الأولى، إنها المنتجة وكاتبة السيناريو والحوار والموسيقى التصويرية، بهيجة حافظ.

يتزامن اليوم 4 أغسطس، ذكرى ميلاد بهيجة حافظ، أول امرأة ألفت الموسيقى التصويرية للأفلام والسينما المصرية، وعُرفت باسم نجمة الصحراء المشرقة.

ويُقدم «هُن» لقطات من حياة بهيجة حافظ إسماعيل، بعيدا عن الفن، في لقاء نادر لها، مع المذيعة جيلان حمزة، إذ قالت عن أسرتها: «العائلة من الأجداد كانوا بيحبوا الفن، والدي كان مؤلف وبيلحن وعواد وقانوجي درجة أولى، والدتي كانت بتلعب بيانو ورق وعود، وإخواتي كانوا بيلعبوا مزيكا، الصبيان والبنات، كان والدي عامل بيتنا أوركسترا، كان بيقولي قلدي فلان أو علان، بدأت الموسيقى وأنا عندي 4 أعوام».

قصة زواج بهيجة حافظ

كما تحدثت بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية، عن كواليس حياتها الشخصية والفنية، خلال استضافتها ببرنامج «في المرآة»، مع المذيعة جيلان حمزة، قائلة: «ثقافتي أغلبها إفرانجية، اتعلمت في مدرسة الفرنسيسكان، هناك اتعلمت كل حاجة، وفضلت هناك لغاية لما طلعوني من المدرسة، وأنا عندي 12 سنة ونصف، علشان أتجوز، كان لا يحب الموسيقى، عكس حياتي، مكنش بيشاركني هواياتي، لذلك طلبت منه الطلاق».

حكاية قطيعة استمرت 3 سنوات

وتعرضت بهيجة حافظ، لمواقف مؤلمة وقطيعة من أسرتها لمدة 3 سنوات، كشفت عنها بقولها: «ألفت قطع موسيقية وأنا عندي 9 سنوات، تعرضت للاضطهاد من أسرتي، بسبب فيلم زينب، قعدوا مخاصمني 3 سنين، أهلي قاطعوني وكل الناس في الاسكندرية كانوا مبيسلموش عليا، لما الفيلم اتعرض في الإسكندرية والدتي قالت ودوني أتفرج عليها وأشوف بنتي مشوفتهاش من 3 سنين».