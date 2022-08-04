في هذه الحالة.. تساقط الشعر يستدعي استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن تساقط الشعر يعد جزء من دورة نموه الطبيعية، مشيرة إلى أنه يستدعي استشارة الطبيب في حال فقدان أكثر من 100 خصلة يوميا على مدار فترة طويلة.

وأوضحت البوابة الألمانية أن تساقط الشعر قد يشير حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل سوء التغذية كنقص الحديد أو أحد أمراض الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض لدى النساء.

كما قد يكون تساقط الشعر أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا وأدوية ارتفاع الكوليسترول وأدوية السرطان.

ويتم علاج تساقط الشعر تبعا للسبب، الذي يقوم الطبيب بتشخيصه، علما بأنه يمكن تحفيز نمو الشعر من خلال التغذية الصحية الغنية بالمعادن والفيتامينات، لا سيما فيتامين H المعروف أيضا باسم "البيوتين"، والذي تتمثل مصادره الغذائية في صفار البيض وكبد الأبقار ورقائق الشوفان والجوز والحبوب الكاملة.

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