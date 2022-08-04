مصاب بالبواسير؟ ابتعد عن هذه الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إنه يمكن لمرضى البواسير التخفيف من حدة متاعبهم من خلال التغذية السليمة.

وأوضح المركز الألماني أنه يتعين على مرضى البواسير الابتعاد عن الأطعمة، التي تتسبب في خمول الأمعاء، ومن ثم تفاقم المتاعب كاللحوم والدهون الحيوانية مثل النقانق والوجبات السريعة والأطعمة المحمرة والزبد والقشدة والحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض.

ومن الأفضل أيضا الابتعاد عن الأطعمة الحريفة والأطعمة ذات البهارات القوية.

وعلى الجانب الآخر، أوصى المركز الألماني بتناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية، التي تمتاز بقدرتها على تحفيز نشاط وحركة الأمعاء، ومن ثم تحارب الإمساك والحزق المسببين للبواسير.

وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

كما ينبغي الإكثار من شرب السوائل، كي لا يصير البراز صلبا ويتسبب في تفاقم المتاعب. ولهذا الغرض ينبغي شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يوميا.

جدير بالذكر أن البواسير هي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية تتسبب في الشعور بألم مبرح أثناء التبرز وحكة في منطقة الشرج ونزيف.

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