رجالي ونسائي.. خصومات 50% على أسعار الملابس (تبدأ من 80 جنيها)

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث كثير من الأشخاص عن الخصومات والعروض التي تقدمها المتاجر الإلكترونية، وكلما ارتفعت نسبة النخفيض تكون فرص الشراء أكثر.

ويقدم أمازون مصر تخفيضات جديدة على الملابس تصل إلى 50% من سعر المنتج، وكي تستفيد من عرض الخصم لابد من استخدام كود APPAREL50 عند الشراء للحصول على خصم إضافي على الملابس بنسبة 50%.

"الخليج 365" يقدم لكم أفضل العروض والتخفيضات التي يعرضها موقع التسويق الإلكتروني "أمازون"، على الملابس والتي تبدأ من 80 جنيها قبل الخصم وحتى 350 جنيها:

مجموعة بناطيل رياضية قطنية بجيوب جانبية واساور استك للرجال من كادي، 2 قطعة

قميص رجالي بقصة ضيقة وفتحة رقبة على شكل V وأكمام قصيرة نتيجة.

بنطلون جينز تاون تيم المغسول

شورت رجالي كادي تريم قطن

بلوزة بريمودا للنساء من بريمودا، بلوزة، للنساء (عبوة من قطعة واحدة)

توب سادة شبابي برقبة عالية واكمام قصيرة للنساء من سبلاش، مقاس XL

سراويل Premda النسائية من Premda، للنساء، سراويل Premda (حزمة من 1)