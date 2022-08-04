دراسة: عمر «العزاب» أقصر 15 عاما من المتزوجين.. واستشاري: «بيموتوا بسبب الاكتئاب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أثبتت دراسة أجريت في جامعة«لويفيل» الأمريكية، أن عمر غير المتزوجين أقصر بمتوسط 15 عاما عن غيرهم، مؤكدة أن السبب الرئيسي يرجع للتأثير النفسي وافتقاد الشريك، ما يزيد فرص الإصابة بالأمراض.

اختلاف حياة الأعزب والمرتبط

وأوضحت الدراسة الأمريكية، أن الارتباط يجعل الشخص يعيش حالة مزاجية أسعد، ويزيد مستويات الرضا عن النفس وتقدير الذات، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والأورام، بجانب حماية الشخص من الخرف نتيجة لوجود تحفيز اجتماعي، من خلال مشاركة الحياة مع الشريك.

وكانت أثبتت دراسة أخرى أجريت بجامعة «كاليفورنيا»، أن الصحة النفسية في بعض الأوقات تكون أفضل للأعزب عن المتزوج، بسبب ضغوطات الحياة، وعدم التفاهم بين الطرفين، ما يؤثر عليهم بالسلب، ويتسبب في مشكلات نفسية، فضلا عن زيادة القدرة على الإبداع والإنتاج والتقليل من حدة التوتر، ويمكن للزوجين العيش في حياة سعيدة بعد الإنجاب، وفق موقع «ديلي ميل» البريطاني.

علاقة العزوبية وتأثيرها على الصحة

من جهته، كشف الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الزوجية والطب النفسي، لـ«هُن»، عن تأثير حياة العزوبية على الصحة العامة للشخص، قائلا: «ربما يتأثر العازب كثيرا عن الذي يعيش في حالة عاطفية تجمع بشخص ما؛ إذ أن من سلبياتها الوحدة فلا أنيس ولا جليس، ولا يوجد شريك يتابع الحالة الصحية للشريك؛ إذ نجد بعض الفنانين والفنانات الذين ذاع صيتهم في شتى بقاع العالم، البعض منهم يعاني من الاكتئاب نتيجة عدم الزواج، وتجد كل طموحاتهم وأمانيهم هو الزواج وإنجاب الأطفال، ليشاركوهم في فترة الشيخوخة والكبر، كما يفتقد الأعزب شريك يرافقه في المناسبات والحفلات المختلفة».

وأشار «هاني» إلى أن الأعزب يعتبر أكثر عرضه للسمنة، نتيجة للعزلة والعيش بمفرده، فضلا عن النوم لساعات طويلة، دون بذل مجهود.

ونوه بعض الباحثين إلى أن حياة العزوبية تسببت في زيادة وزن 60% من الشباب، الذين يتراوح أعمارهم بين 18 حتى 42 عاما، فضلا عن الوفاة مبكرًا.