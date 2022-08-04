«ألين» تعاني من حالة مرضية نادرة.. «ترتدي حفاضات في عمر الـ6 سنوات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ولدت ألين صابر منذ 6 سنوات، وبمجرد ولادتها عرفت الأم أنها لن تعيش حياة طبيعية؛ إذ أنها تعاني من مرض نادر جدا، احتار الأطباء في تشخيصه بشكل كامل، وكل ما خضعت له منذ الولادة هي محاولات تحسين طبيعة حياتها، لكن دون جدوي، فهي رغم خضوعها لعمليات إلا أنها لا تستطيع أن تكون مثل باقي الأطفال في نفس عمرها.

تفاصيل مرض الطفلة ألين صابر

رويت الأم شروق عطوة، تفاصيل حالة ابنتها الصحية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، مؤكدة أنها حتى الآن لا تعلم ما هي حالة ابنتها بالتفصيل، فهي تعاني من انسداد في مجرى البول يجعله يرد مرة أخرى على الكلى، ما جعل التدخل الجراحي أمر لابد منه في حينه.

بالفعل أجرت الطفلة عملية تحت سرتها أصبحت هي مجرى البول، لكنها لا تتحكم فيه نهائيا، كما أن المثانة لا تعمل نهائيا، وبالتالي لا تشعر الفتاة بامتلائها وحاجتها لدخول الحمام، تلك الحالة أدت إلى ضرورة أن تستعين الأم بالحفاضات حتى الآن، فالطفلة لا تشعر بالحاجة نهائيا إلى الدخول للحمام، وعليه ترتدي 2 من الحفاضات في الوقت ذاته، خاصة أن لديها تبول وتبرز لا إرادي.

مشكلة الأم الحالية أن الأشعة بالصبغة في تلك المنطقة لا تظهر ما هو العيب الخلقي أو المشكلة التي تعاني منها الطفلة تحديدا، لكنها لم تعالج حتى الآن، وأخبر أحد الأطباء والدتها بأن هناك علاج لحالة ابنتها في الخارج، لكنها لا تعرف أي تفاصيل عنه أو تكلفته.

معاناة أهل الطفلة من ارتفاع تكلفة العلاج

تعاني الطفلة التي تعيش في منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضيق الحال، بسبب التكلفة المرتفعة للعلاجات التي لا تؤدي إلى نتائج ملموسة، فضلا عن أن الطفلة في عمر المدرسة؛ إذ تبلغ من العمر 6 سنوات، لكنها لا تستطيع الذهاب للمدرسة بسبب مشكلتها الصحية، وارتداؤها 2 من الحفاضات بشكل دائم.