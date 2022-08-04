ما هي فوائد التين الشوكي وأضراره؟.. ابتعد عنه في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة، ودخول ذروة فصل الصيف، والشعور بالحر والرطوبة، يبقى التين الشوكي، هو الملاذ والمفر للكثير الذين يجدون فيه الفاكهة والحلوى اللذيذة الرطبة، دون النظر لفوائده أو حتى أضراره حال الإفراط فيه، فلا يبحث البعض عن فوائد التين الشوكي وأضراره، بقدر ما يبحثون عن مذاقه.

ما هي فوائد التين الشوكي وأضراره؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن للتين الشوكي فوائد كبيرة على رأسها السعرات الحرارية القليلة، والمساعدة على الحرق، ما يجعله فاكهة آمنة لأصحاب الريجيم والحمية الغذائية.

فوائد التين الشوكي

وسرد استشاري التغذية العلاجية، فوائد التين الشوكي التي جاءت على النحو التالي:

- يقي من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

- يساعد في علاج تورم الركب والروماتيزم سواء كان نيئًا أو مجففًا.

- يطهر التين الشوكي القولون لأنه غني بالألياف الغذائية.

- يحمي القلب والأوعية الدموية، ويقلل خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، لأنه غني بالألياف.

- ينظم نسبة الجلوكوز في الدم، ويحسن حساسية الجسم للأنسولين.

- فاكهة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، والمعادن المهمة لصحة الجسم وتنظيم أجهزته.

- ضروري لبناء العظام والأسنان في مرحلة الطفولة.

- التين الشوكي غني بمادة الفلافونويدات، وهي مادة تحافظ على صحة العين، لأنها تمنع إعتام العدسة وكل مشاكل الإبصار.

- يقلل التهابات المفاصل والعضلات التي تحث بسبب النقرس أو غيره.

- يحسن أعراض الحساسية بمختلف أنواعها.

- غني بمضادات الأكسدة فيقي من السرطان خاصة الثدي، الرئتين، البروستاتا، البنكرياس.

أضرار التين الشوكي

على الرغم من فوائده الكبيرة، إلا أن هناك أضرار كثيرة للتين الشوكي، توقفك عن تناوله، أو حتى الإفراط في تناول هذه الفاكهة، وفقًا لما ذكره موقع webmd، مُحذرًا من الإفراط فيه.

- المشكلات الهضمية، أمثال: الإسهال، والغثيان، واضطرابات في المعدة التي صاحبها ألم في الأمعاء، مع غازات البطن والانتفاخ.

- حدوث دوار خفيف قد يزول بعد دقائق.

- الشعور بالصداع.

- احتمالية الإصابة بالأمراض البكتيرية إذ كان ملوثًا، وعلى رأسها السالمونيلا والإشريكية القولونية .

- خفض نسبة السكر في الدم.

- ارتفاع مستوى السكر في الدم، في حال تناول عصير التين الشوكي بالسكر المضاف، لذا يرجى الابتعاد عنه على الفور.

يؤثر التين الشوكي على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

الجرعة الموصى بها من التين الشوكي

وفقًا لما ذكره الموقع الطبي، فإن الجرعة الموصى بها يجب ألا تتجاوز 300 جرام من التين الشوكي وتعد هذه الجرعة مثالية ولا تسبب أي آثار جانبية.