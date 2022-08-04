الامارات | شاهد على عراقة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حي الفهيدي شاهد على تاريخ عريق في دبي، حيث الذكريات، وتجارة المدينة المزدهرة، والمباني التي يفوح منها عبق الماضي على ضفاف الخور، والبراجيل التي كانت بمثابة مكيّفات تلطف أجواء بيوت الطيبين في الزمن الجميل.. وغيرها من الملامح التراثية التي تسرد قصة فريدة تمزج بين الأصالة والمعاصرة.