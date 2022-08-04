الامارات | خبراء تغذية: الخضراوات تعزّز صحة المفاصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء تغذية إن صحة المفاصل لا تتأثر بالوزن الزائد والسمنة فحسب، ولكن بالنظام الغذائي غير الصحيح قد يشكل هو الآخر ضغطاً كبيراً عليها.

وأوضح الخبراء حسب مجلة STIMME الألمانية أن النظام الغذائي المحتوي على كثير من اللحوم والدقيق الأبيض والسكر والدهون يعزّز العمليات الالتهابية، التي تسبب مشكلات المفاصل والتهاباتها.

وأفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن النظام الغذائي لتعزيز صحة المفاصل يستند إلى تناول كمية كبيرة من الخضراوات والبقوليات، مثل: العدس والحمص وكذلك الفواكه.

وأوصت أيضاً بالاعتماد على الزيوت النقية عالية الجودة، التي تحتوي على كثير من أحماض «أوميغا 3».