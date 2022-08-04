الامارات | شدوى الزغبي بطلة «تحدّي القراءة» في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج «تحدّي القراءة العربي» في دورته السادسة الطالبة شدوى أمير أحمد الزغبي بطلة على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 13.4 مليون طالب وطالبة من 20 ألفاً و808 مدارس، شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية، والتي تلقت في الدورة الحالية مشاركات من 44 دولة.

وجرى تتويج الطالبة شدوى الزغبي من مدرسة الشهيد محمود النجدي بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى مصر، إضافة إلى الفائزين بلقب المدرسة المتميزة والمشرف المتميز في مصر، خلال فعالية الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي في القاهرة، والتي أقيمت بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين في جمهورية مصر العربية، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومشاركة الدكتور وليد آل علي، المستشار بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لتحدي القراءة العربي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى مصر 10 أوائل، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي على المستوى الوطني المصري لدورة هذا العام.

وحصلت على لقب المشرف المتميز، سماح محمد عبده علي حسن من منطقة القليوبية، بعدما تميزت من بين 36 ألفاً و600 مشرف ومشرفة شاركوا في تمكين الطلاب المشاركين في التحدي على مستوى مصر، وجاء في المركز الثاني خالد بدرالدين من منطقة كفر الشيخ التعليمية، وفي المركز الثالث الأستاذة ولاء حمدي من منطقة القاهرة التعليمية.

أما لقب المدرسة المتميزة على مستوى مصر في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، فكان من نصيب مدرسة منارة هيلوبوليس من منطقة القاهرة التعليمية.

وإلى جانب الفائزة على مستوى مصر، ضمت قائمة العشرة الأوائل الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الجمهورية كلاً من الطالبة أسماء محمد دياب البنا من مدرسة دمسنا الإعدادية للبنات، والطالب زياد علي كريم محمود من مدرسة الدعوة الإسلامية للغات، والطالبة سما عبدالرحمن سعد من مدرسة أحمد زويل الرسمية، والطالبة دانة محمد جلال جابر من مدرسة صلاح الدين الابتدائية، والطالبة نورهان رضا عبدالوارث عبدالعليم من مدرسة يحيى كيلاني الثانوية للبنات، والطالب يوسف محمود عبدالرحيم من مدرسة طارق بن زياد الرسمية، والطالبة جنى علي محمد عبدالحميد من مدرسة مجمع أولاد إسماعيل، والطالبة هايدي إيهاب اكرام أنور من مدرسة الشهيد الرائد عمر إبراهيم الثانوية، والطالب عماد صابر إبراهيم غنيم من مدرسة عبدالحميد علي الثانوية.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للدورة السادسة على التوالي، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، ويكرّس القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، ويحصّن اللغة العربية، ويعزز دورها كوعاء لنقل وإنتاج ونشر المعرفة، والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة المنطقة فيها.

13.4

مليون طالب من مدارس مصر.

36600

مشرف شاركوا في تمكين الطلاب.