الامارات | «الشارقة للكتاب» تعرّف الناشئة بعادات الناجحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع العطلة الصيفية، تنظم هيئة الشارقة للكتاب، في المنطقة الشرقية، سلسلة من الورش الترفيهية والمحاضرات المعرفية، ضمن برنامج «قائد المستقبل» الذي يستهدف تعزيز المهارات الفكرية والنفسية لدى الأطفال واليافعين، من خلال التدريب على كيفية اكتساب العادات الإيجابية للأشخاص الناجحين، وإضافتها إلى حياتهم اليومية.

وانطلقت فعاليات البرنامج مطلع الشهر الجاري في مكتبة كلباء العامة، وتختتم اليوم، وستنظم في مكتبة وادي الحلو من الثامن حتى 11 الجاري، في حين استكمل البرنامج فعالياته خلال يوليو الماضي في مكتبتَي دبا الحصن وخورفكان.

وقال مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، فاضل حسين بوصيم، إن تزامن تنظيم الهيئة للبرنامج مع العطلة الصيفية أتاح الفرصة للطلاب من مراحل دراسية مختلفة للمشاركة فيه، والتوافد على المكتبات العامة بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن مضمون البرنامج التدريبي لقي استحسان أولياء الأمور الذين وجدوا فيه فسحة معرفية وترفيهية لأبنائهم، وفي الوقت نفسه أتاح تدريبهم على اكتساب مهارات جديدة يكتشفون من خلالها قدراتهم ومواهبهم في التعلم واستثمار إجازة الصيف، من خلال المشاركة مع زملائهم في فعاليات برنامج «قائد المستقبل»، والتنافس على الإبداع في ورش العمل، وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات، وبناء الشخصية القيادية الناجحة.

ويشمل البرنامج الذي يقدمه المدرب حمد إغذاني تدريب المشاركين على إتقان مهارات بناء روتين يومي يحقق الاستفادة من الوقت بهدف إضافة إنجازات جديدة في حياة الشخص، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس، وإتقان مهارة التخطيط والانضباط في تنفيذ الخطط، وإتقان مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار المناسب في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى إتقان مهارة البحث والتعلم الذاتي.

وتركز ورش العمل على تحفيز الأطفال واليافعين على استكشاف فرص تطوير المهارات الذاتية في التفكير، وتعزيز ثقتهم بالقدرات والمواهب التي يمتلكونها، وكيفية الاستفادة من المهارات الشخصية وتحويلها إلى دوافع للتميز، ووضع خطط لتحقيق الأهداف الشخصية بالأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع الإمكانات والمواهب التي يبدع فيها الطفل أو الناشئ.