لايف ستايل

الامارات | الإفراط في تناول الملح.. المسؤول الأول عن تثاقل الساقين

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في تناول الملح.. المسؤول الأول عن تثاقل الساقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجعت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة الإحساس بتثاقل الساقين إلى أسباب عدة، أبرزها احتباس السوائل بالجسم، الذي يرجع بدوره إلى فرط تناول الملح ونقص البوتاسيوم. ونصحب بضرورة الإقلال من الملح، والاتجاه إلى تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز والأفوكادو والمشمش والكيوي والبروكلي والكرنب والقرنبيط والسبانخ، إضافة إلى الفِطر والمكسرات والفواكه المجففة والحبوب الكاملة.

وأشارت الجمعية إلى أن تثاقل الساقين قد يرجع أيضاً إلى قلة السوائل.

ويمكن مواجهة تثاقل الساقين من خلال بعض التدابير، مثل الإكثار من الحركة، وتجنب الوقوف أو الجلوس طويلاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا