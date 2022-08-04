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الامارات | الصراع على المياه وصل إلى كاليفورنيا

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لوس أنجلوس - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع على المياه وصل إلى كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن موجات الجفاف لم تعد تكتفي بضرب دول إفريقية، إذ انتقلت إلى مناطق غنية في الولايات المتحدة، مثل لوس أنجلوس، حيث يقيم نجوم مجتمع وأثرياء. وبمجرد إعلان شركة المياه بكاليفورنيا الجنوبية، فرض قيود صارمة على استخدامات المياه، أوصى العاملون بشركة مياه لاس فيرجينز بأن يروي السكان حدائقهم مرة واحدة في الأسبوع. وتسببت القيود في توترات بين الشرائح السكانية، واشتكى سكان محدودي الدخل من أن الأثرياء هم الذين يفرطون في استهلاك المياه.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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