الامارات | بريطانيا: اتهام رجل بحيازة قوس وسهم في قلعة ويندسور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه اتهام لرجل بموجب قانون الخيانة البريطاني، بعد القبض عليه وهو يحمل قوساً وسهماً على أرض قلعة ويندسور، حسبما ذكرت دائرة الادّعاء التابعة للتاج البريطاني. وقالت شرطة العاصمة البريطانية: «إنه تم توجيه الاتهام إلى الرجل بارتكاب جريمة بموجب قانون الخيانة الذي يتضمن إطلاق أو تصويب الأسلحة أو قذف أي مادة هجومية أو سلاح، بنية إصابة الملكة أو ترويعها».