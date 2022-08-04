الامارات | بريطانيا: اتهام رجل بحيازة قوس وسهم في قلعة ويندسور

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: اتهام رجل بحيازة قوس وسهم في قلعة ويندسور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه اتهام لرجل بموجب قانون الخيانة البريطاني، بعد القبض عليه وهو يحمل قوساً وسهماً على أرض قلعة ويندسور، حسبما ذكرت دائرة الادّعاء التابعة للتاج البريطاني. وقالت شرطة العاصمة البريطانية: «إنه تم توجيه الاتهام إلى الرجل بارتكاب جريمة بموجب قانون الخيانة الذي يتضمن إطلاق أو تصويب الأسلحة أو قذف أي مادة هجومية أو سلاح، بنية إصابة الملكة أو ترويعها».
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