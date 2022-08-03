لماذا يشد الأطفال شعورهم عند الغضب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يلاحظ العديد من الأهالي، أن عند شعور الطفل بالغضب يبدأ في نتف شعره، دون معرفة السبب الذي يدفعهم لذلك، لذا سنتعرف على السب، وفقًا لما ذكره موقع childmind.

ما هو نتف الشعر؟

يعد اضطراب في الصحة العقلية يتسبب في أن يكون لدى الأطفال رغبة لا يمكن السيطرة عليها لنتف شعرهم، مع العلم يقوم بعض الأطفال أيضًا بنزع الشعر من أجزاء أخرى في الجسم، بما في ذلك الرموش والحواجب والأعضاء التناسلية والذراعين والساقين، كما يقومون باللعب به أو تناوله.

في بعض الأحيان، لا يدرك الأطفال المصابون أو الأهل أن أطفالهم يفعلون ذلك إلا بعد أن يتم نتف الشعر بشكل ملحوظ، على سبيل المثال يمكن أن يكون الطفل يقسم مناطق معينة لمشاهدة التلفاز، ثم ينظر إلى أسفل ويدرك أن الأريكة مغطاة بالشعر الذي قام بشدة، وهذا ما يسمى هوس نتف الشعر التلقائي.

كما أن الأطفال الآخرون المصابون بهوس نتف الشعر يدركون ما يفعلونه، حيث يجعلهم ذلك أن يشعرون بتحسن أو بحالة جيدة، كما أن في كثير من الأحيان، ينتظرون البقاء بمفردهم قبل أن يقومون بذلك، ويطلق على تلك الحالة هوس نتف الشعر المركز.

أعراضه

تشمل العلامات التي تشير إلى إصابة الطفل بهوس نتف الشعر ما يلي:

تساقط الشعر غير المستوي أو من جانب واحد.

فقدان الشعر فجأة.

كثرة الشعر على الأرض أو الوسائد في غرفة الطفل.

بقاء أيديهم باستمرار بالقرب من رؤوسهم.

ارتداء القبعات أو غيرها من عمليات التستر لأنهم لا يريدون أن يرى الآخرون بقع الصلع الموجودة لديهم.

الشعور بالخجل مما يبدون عليه أو لأنهم لا يستطيعون التوقف عن نتف الشعر.

يبدأ هوس نتف الشعر عادةً في سن 12 عامًا تقريبًا، ولكن يمكن للأطفال الأصغر سنًا تجربته أيضًا.

علاجه

عادة ما يتم العلاج من خلال اتباع شكل من أشكال العلاج السلوكي المعرفي، ما يسمى العلاج الانعكاسي للعادة، حيث يساعد هذا العلاج الأطفال على فهم المشاعر والمواقف التي تدفعهم إلى فعل ذلك، كما يتعلمون المهارات والأدوات لتكون حل بدلًا من نتف الشعر أو التوقف عندما يكونون على وشك البدء.

في بعض الأحيان، يمكن لشيء بسيط مثل ارتداء الأساور المتدلية بصوت عالٍ أن يجعل الأطفال أكثر وعيًا ويساعدهم على التوقف عن تلك العادة، ويقترح بعض الأطباء حيلًا تجعل نتف الشعر أكثر صعوبة، مثل ارتداء الضمادات حول أصابعهم.

مع العلم لا يعتبر الدواء هو العلاج الرئيسي لحالات هوس نتف الشعر، ولكن قد يساهم في علاج بعض الأطفال تناول الأدوية المضادة للاكتئاب أثناء تعلمهم مهارات جديدة في العلاج.

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