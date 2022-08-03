منها إشارات المرور وكرة القدم.. ما السبب وراء اختيار ألوان معينة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتمكن العين البشرية من رؤية ما يزيد عن 7 ملايين لون، ولأننا نستطيع رؤية الكثير من الألوان المختلفة، فهذا يمكّننا من أن نوظف هذه الخاصية لتسهيل شؤوننا الحياتية.

ومع مرور الزمان، صنع الإنسان أدوات مختلفة للاستخدام اليومي، وخصّها بألوان معينة لأسباب وجيهة.

نستعرض أبرز الأشياء التي نستخدمها يومياً بألوان معينة ومعرفة السبب وراء اختيار هذه الألوان بالتحديد، وفق ما أورد موقع "برايد سايت".

- طائرات نقل الركاب

تُطلى الكثير من طائرات نقل الركاب باللون الأبيض لتعكس ضوء الشمس، ما يساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن الشمس ومنع ارتفاع درجة الحرارة بداخل الطائرة. كما أن طلاء الطائرات باللون الأبيض يساعد على تقليل الوقت اللازم للتبريد عندما تكون متوقفة.

- إطارات السيارات

في الواقع، يكون المطاط المستخدم لإنتاج الإطارات أبيض اللون، قبل أن تضاف إليه مادة أسود الكربون بغية تمديد عمرها والرفع من مقاومتها وكفاءتها، وهذا ما يجعلها سوداء اللون.

ويزيد أسود الكربون من قوة ومتانة الإطارات عن طريق طرد الحرارة بعيداً وحمايتها من ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

- إشارات المرور

كلنا نعرف إشارات المرور الضوئية ومعني ألوانها الثلاثة: الأحمر للتوقف والأخضر للانطلاق والأصفر للمرور بحذر.

لكن هناك سبب وجيه وراء اختيار هذه الألوان، إذ يتميز اللون الأحمر بطول موجي بعيد المدى، ما يعني أنه يمكن رؤيته من مسافة أكبر فيسمح للسائقين برؤيته من بعيد.

ويتميز الأصفر بدوره بطول موجي أقصر من اللون الأحمر، ولكنه أطول من اللون الأخضر. وتكون هذه الأطوال الموجية أوضح عندما تتغير الأضواء من الأخضر إلى الأصفر أو من الأصفر إلى الأحمر.

- خطوط مرور المشاة

تجعل الألوان المتناقضة الأبيض والأسود ممرات الراجلين مرئية من بعيد. يمنح هذا السائقين وقتاً كافياً لتقليل سرعتهم والسماح للناس بعبور الطريق.

ويساعد هذان اللونان المتناقضان أيضاً المشاة على أن يظهروا بشكل واضح فيراهم السائقون.

- حافلات المدرسة

أُختير اللون الأصفر ليكون لون الحافلات المدرسية لأسباب أمنية. حيث يساعد اللونان الأصفر والأسود المتضادان، واللذان يستعملان لطلاء الحافلات المدرسية على أن يلاحظها الطلاب بسهولة، خاصة في الصباح عندما تنقلهم الحافلات إلى المدرسة. كما يسمحان للسائقين في المقابلة بالتعرف على الحافلة المدرسية خلال الأوقات المظلمة من اليوم.

- كرة القدم

عندما بدأت كرة القدم تصنع من البلاستيك، كان يجرى تبييضها بالكامل. لكن شركة أديداس قررت إضافة اللون الأسود لاحقاً. إذ كان من السهل مشاهدة الكرات ذات اللون الأبيض والأسود على شاشة التلفزيون، التي كانت في ذلك الوقت، تبث برامجها باللونين الأبيض والأسود.

- ورق التواليت

لون ورق المرحاض أبيض لأنه جرى تبييضه كيميائياً، ومن بدون التبييض سيكون لونه بنياً. ونادراً ما يتوفر ورق مرحاض بألوان أخرى، لأن الشركات ستضطر إلى صبغه وسيكلفهم المزيد من المال. وهذا يعني، أن لون ورق المرحاض أبيض لأن الأبيض أرخص ثمناً.

لكن ليس ذلك هو السبب الوحيد في استخدام اللون الأبيض. حيث إنه لو كان ورق المرحاض ملوناً، فلن يتحلل بنفس سرعة الأبيض. أضف إلى ذلك، أنه عندما شاعت صناعة ورق المرحاض الملون، ربطه العديد من الأطباء بزيادة المخاطر الصحية. فما لبث أن صار الأبيض الخيار الأمثل.

- منصات التواصل الاجتماعي

على الرغم من أن منصات التواصل الاجتماعي، شعاراتها ألوانها مختلفة، إلا أن الكثير منها يستخدم اللون الأزرق. وذلك لأن اللون الأزرق يرتبط بالعقل والفكر اللذين يدلان بدورهما بفعل التواصل، كما يمثل هذا اللون أيضاً السلامة والمصداقية. ذلك أن الهدف الرئيسي لشركات التواصل الاجتماعي هو جعل مستخدميها يشعرون بالأمان أثناء التواصل مع الآخرين، ومن ثم اختار معظمها اللون الأزرق.

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