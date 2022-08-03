ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار رفقة زوجها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدة صور جديدة أثناء الاستمتاع بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأطلت ياسمين مرتدية توب متعدد الألوان.

واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وزكزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم، وساعة يد، وحلق.

أما زوجها الفنان أحمد العوضي، أطل مرتديا قميص بمزيج من اللونين الأخضر والموف.

وارتدى إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة.

ونالت الإطلالة كثير من المتابعين، قالت مريم محمد: " ربنا يحفظكم يارب"، وعلق عمرو ناصر: " الله يديم المحبة".

وعلق آخر: " ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم"، و "حلوين ما شاء الله".