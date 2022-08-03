"مش بتاكل كتير ووزنك بيزيد؟".. إليك السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأشخاص التي تعاني من زيادة الوزن بالرغم من عدم تناولهم الأطعمة بصورة مبالغ بها، ما يتسبب ذلك في التأثير على حالتهم النفسية، لذا نوضح الأسباب التي تزيد من الوزن غير الإفراط تناول الطعام.

قلة النوم

أن الحالات التي تعاني من اضطراب بالنوم، يمكنها أن تعاني من تغير الشهية دون الشعور بذلك، حيث يتناولون وجبات خفيفة في وقت متأخر ليلًا ما يزيد من نسبة السعرات الحرارية بالجسم، وبالتالي يحدث زيادة ملحوظة بالوزن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd.

ضغط عصبي

عادة ما يتسبب الضغط العصبي الناتج عن متطلبات الحياة اليومية، إلى إفراز هرمون الكورتيزول، أو ما يسمى بهرمون التوتر، حيث يجعل الأشخاص تتناول وجبات خفيفة ولكنها ذات سعرات حرارية عالية في الأوقات التي يشعرون بالتوتر بها بشكل كبير.

مضادات الاكتئاب

من الآثار الجانبية المؤسفة لبعض مضادات الاكتئاب زيادة الوزن، التي تزيد من شهيتك تجاه الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما ينتج عنها زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذا يجب التواصل مع الطبيب المختص لتغييرها.

قصور الغدة الدرقية

إذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ما يكفي من هرمونها، فمن المحتمل أن تتسبب في شعورك بالتعب والخمول وعدم بذل مجهود كبير وبالتالي تكتسب وزن، حيث يتباطأ التمثيل الغذائي، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن، كما أن الغدة الدرقية التي تعمل في الطرف الأدنى من المعدل الطبيعي قد تسبب زيادة الوزن.

متلازمة كوشينغ

تعتبر زيادة الوزن من الأعراض الشائعة لمتلازمة كوشينغ، وهي حالة ينتج عنها هرمون التوتر، أو ما يعرف بـ الكورتيزول، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن وحدوث تشوهات أخرى، كما يمكن أن تصاب بمتلازمة كوشينغ إذا كنت تتناول المنشطات لعلاج الربو أو التهاب المفاصل أو الذئبة، وأيضًا يحدث أيضًا عندما تفرز الغدد الكظرية الكثير من الكورتيزول، حيث تكون زيادة الوزن أكثر وضوحًا حول الوجه أو الرقبة أو الجزء العلوي من الظهر أو الخصر.

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