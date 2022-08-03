لا ترميها بعد الآن.. فوائد شاي قشر المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تحتوي المانجو على العديد من الخصائص التي تعزز الصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، أيضاً قشورها غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على علاج الشيخوخة وتقي من الأمراض الخطيرة.

ولذا يمكن تحضير شاي ورق المانجو للحصول على الفوائد التي لا عنى عنها، ونستعرضها لكم وفقا لـ"newsbeezer".

أولا طريقة تحضير شاي قشر المانجو

يجب غلي لتر واحد من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من قشر المانجو المجفف، ثم يتم إضافة نوع الشاي المفضل لك، ومن ثم يتم تصفيته وتناوله.

فوائده:

يحسن البشرة

تعد غنية بالفيتامينات ومنها فيتاميني "أ" و"ج"، المضادة للالتهابات، كما تساهم في الحصول على بشرة أكثر شبابًا، والقضاء على الشيخوخة المبكرة من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، وتجنب ظهور الشوائب وحب الشباب.

يقوي جهاز المناعة

تعتبر غنية بمضادات الأكسدة، التي تقي من الإصابة بالأمراض المختلفة، بالإضافة إلى وجود تأثير مضاد للالتهابات، وبالتالي تعمل على تقليل مخاطر الأمراض، حيث يساهم ذلك في تقوية جهاز المناعة.

نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي قشر المانجو على الفيتامينات التي تعمل على تقوية المناعة، وبالتالي تقي من البكتيريا والفيروسات الشائعة التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا.

صحة الأمعاء

يحتوي شاي قشر المانجو على مادة المانجيفيرين، والتي وفقًا لدراسة أجرتها جامعة سيارا الفيدرالية، تعمل تلك المادة على منع تطور مرض السرطان، وخاصًة سرطان الأمعاء.

خفض نسبة السكر في الدم

يساهم شاي قشر المانجو على خفض نسبة السكر في مجرى الدم، كما أنه يقي من حدوث ارتفاع به، ما يجعله مفيد خاصة لمرضى السكري.

اقرأ أيضا

احذر الكذب.. هذا ما يحدث لدماغك

إذا حدث هذا في شعرك فيجب عليك فحص الغدة الدرقية

هل يعزز الكوارع والحمام القدرة الجنسية؟.. استشاري يجيب

علامة في ذراعك تشير إلى مشكلة صحية خطيرة

طرق مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. لا تتجاهلها