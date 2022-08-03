الفنانة فيدرا: «تزوجت 3 مرات واختياراتي كانت غلط»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة فيدرا، إنها توقفت فترة عن التمثيل بسبب عملها في الإعلانات وإخراج الأغاني، إذ كان هذا الأمر شغفها الذي سعت وراءه، مبينة أنها أردنية ولكن أصلها من مدينة سحاب بجوار العاصمة عمّان وهي تتقن اللهجة البدوية.

فيدرا: أهرب باستمرار من الاكتئاب

وأضافت «فيدرا» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أنها تخاف من الاكتئاب وتهرب منه باستمرار، لافتة إلى أنها تقيم التجارب التي تدخل فيها كل فترة، لافتة إلى أنها دخلت في علاقات عاطفية كثيرة وفشلت وتزوجت 3 مرات من قبل، متابعة: «الاختيارات كانت غلط ومحدش بيعرف حد أوي لما يعاشره في البيت وبيبقى في اكتشافات مختلفة وممكن البيت يبوظ من تفصيلة زي مثلا تبقى نضيفة أوي وزوجك يبقى مش نضيف، وأنا حبيت مرة واحدة بس وحصل جواز بس مكملش لكن بعد الطلاق بقى في صداقة عظيمة».

وأوضحت الفنانة فيدرا، أنها لم تكن تفتش في موبايلات أزواجها، لافتة إلى أن إحدى حمواتها كانت حكيمة وأخبرتها أن مواجهة زوجها يعني أن هناك قرار بالانفصال، موجهة نصيحة لها بالتغاضي عن بعض الأخطاء للزوج.

حبها للكلاب والقطط

وتابعت الفنانة فيدرا: «أنا بحب الكلاب عشان مبتعرفنيش لمصلحة وعندهم وفاء ودمهم خفيف والقطط برضه كده».