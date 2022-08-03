بعد وقف برنامجها المنتظر.. من هي إيمي تاتو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحدوتة خلصت» بكلمة واحدة علقت خبيرة التاتو، المعروفة بـ إيمي تاتو، عن وقف برنامجها بعد ساعات من الإعلان عنه، إذ قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف البرنامج بعد تلقيه شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة.

كما قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحويل المسؤول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة، وذلك في بيان للمجلس عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

إيمي تاتو تثير الجدل بـ«ضي القمر»

وبدأ الأمر، بعدما نشرت أخصائية التجميل، كما تعرف نفسها إيمي تاتو، البرومو التشويقي لبرنامجها «ضي القمر»، مؤكدة أنه يختص بكل ما يهم المرأة وجمالها، وعلى الفور أثار العديد من الرواد ضد الأمر، خاصة إنها غير إعلامية.

من هي إيمي تاتو؟

وعلى الفور بدأ البحث عن إيمي تاتو وهويتها، ويرصد «هُن» في السطور التالية عدة معلومات عن أخصائية التجميل، وفقًا لما ذكرته بمقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ واحدة من أشهر أخصائيات التجميل، التي بدأت في الظهور للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ فترات قصيرة.

ـ لديها صالون تجميل شهير بعدة فروع بين القاهرة والإسكندرية.

ـ تطلق على نفسها لقب فنانة التاتو الأولى في الإسكندرية.

ـ تزوجت قاصرًا ولديها ابن وحيد.

ـ أكدت من قبل أن زوجها هو من علمها أسس الطهي.

ـ زارها عدد من المشاهير بالصالون الخاص بها، على رأسهم الإعلامية مفيدة شيحة، ومها أحمد.

ـ تظهر من مطبخها خلال إعداد الطعام، وداخل صالون التجميل أيضًا الخاص بها.

ـ حصلت على شهرة واسعة من المقاطع الساخرة المتداولة عنها.

ـ أكدت من قبل انها ليست مُجرد كوافيرة، وأنها حاصلة على ختم القوى العاملة، بالعمل كأخصائية تجميل.

تعرضت من قبل لانتقادات واسعة بعد تصريحها في أحد الفيديوهات «الأيدي الساندة أحسن من الإيد الساجدة»، إلا أنها دافعت عن نفسها، مؤكدة أنها لم تقصد تحريف الآيات القرآنية أو الأحاديث، خاصة أن الواقعة كانت خلال مساعدتها لسيدة مريضة لا يمكنها فك عقدات خصلات شعرها.

إيمي تاتو لم تحصل على عضوية نقابة الإعلاميين

وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أكد لـ«الوطن» أنَّ «إيمي تاتو» صاحبة صالون تجميل، ومقدمة برنامج «ضي القمر» على «قناة الشمس»، لم تحصل على عضوية نقابة الإعلاميين أو حتى تصريح مزاولة المهنة من لجنة القيد في النقابة.