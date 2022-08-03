الطريقة الصحيحة لتهنئة الأهالي بعد ظهور نتيجة الثانوية: «متسألش جبت كام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة، يستعد الطلاب والأهالي لمعرفتها بفارغ الصبر، وآخرون ينتابهم الفضول للاطمئنان على الأقرباء لها، والاحتفال بهم وتقديم التهاني، منهم من يلجأ إلى تقديم الشوكولاتة، الورود، وآخرون يقدمون المشروبات كوسيلة للاحتفال.

طريقة التعامل مع الأهالي وطلاب الثانوية العامة

لذا يوضح «هن» في التقرير الآتي، الطريقة الصحيحة للتهاني على نتيجة الثانوية العامة، والأسلوب للاطلاع عليها، وفقًا لطبيب النفسي.

الدكتور أحمد عثمان أخصائي الصحة النفسية، قال في تصريحات خاصة لـ«هن» إن الطلاب خلال فترة ما قبل ظهور النتيجة يكونوا أكثر حساسية، لذا إذا كنت تشعر بالشك من نجاح طالب ثانوي أو رسوبه يفضل عدم سؤاله بشكل مباشر واللجوء إلى أحد الأشخاص المشتركة بينكما.

أما في حال نجاح الشخص تظهر الفرحة عليه وعلى الأهل بداية من منصات مواقع التواصل الاجتماعي «لازم نتصل ونبارك»، مع تمني النجاح لهم في مراحل حياتهم القادمة، مع البعد عن التركيز في السؤال عن المجموع، كما يلزم الانتباه على أن يكون التوقيت مناسب للتهنئة «منتصلش في وقت متأخر».

لا تسأل عن نتيجة الثانوية العامة

ونوه «أحمد» على الامتناع عن الاتصال بأهالي طلاب الثانوية العامة إلا في حال التأكد من النتيجة، أما إذا طلب منك أحد النتيجة وكانت سيئة يلزم الامتناع عن اخباره بها «قوله مش عارف أوصلها أو اقفل موبايلك»، حتى لا تجعل من حولك يحملك الانطباع السيء للنتيجة.

وعند معرفة بنجاح أحد الطلاب يلزم الاحتفال به وتقديم التهاني والورود «لازم الكلام يكون مع الشخص المستهدف، لو أهل مع بعض أو زملاء الطالب يكلموه بشخصه»، مع الحرص على اختيار عبارات التهنئة المناسبة والخروج عن المعتاد، مثل: « مبروك إحنا فخورين بيك، أنت سهرت وحققت الهدف ومنتظرين نجاح أكبر في الفترة المقبلة».