10 نصائح للأمهات عند شراء شنطة المدرسة: «خففي الحمل على ضهره»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب المدارس، تبدأ الأمهات في تجهيز المستلزمات الدراسية مثل «الملابس، الأحذية، الأدوات المدرسية، لانش بوكس وحقيبة المدرسة» ما دفع الكثير منهن للبحث عن ما يناسب أطفالهن عبر الجروبات الخاصة على موقع «فيس بوك».

نصائح عند شراء شنطة المدرسة

لذا يوضح «هن» في التقرير الآتي نصائح للأمهات عند شراء شنطة المدرسة لأبنائهن خلال فترة الدراسة، وذلك بحسب موقع «Very Well Family».

- يفضل الابتعاد عن شراء الحقائب غير المكلفة قليلة الجودة، لأنه في حال وجود مشكلة بها فإنك بحاجة إلى شراء أخرى جديدة.

- يمكنك استغلال فترة التخفيضات والعروض، وشراء حقائب مدارس عالية الجودة تناسب محتويات طفلك.

- ابتعد عن اختيار الحقائب التي تحتوي على خيوط كثيرة أو تالفة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى إتلاف الحقيبة بأكملها.

- احرصي على اختيار الحقائب التي تحتوي على لوحة قماشية من الخارج تساعدك في وضع الماء إلى داخلها.

- يفضل أن تكون حقيبة الظهر عريضة حتى تتناسب مع ظهر الطفل ولا تسبب له إزعاجًا، مع الحرص على أن تكون الحقيبة ممتدة من أسفل الكتف حتى الخصر.

عدم الالتفات إلى شراء الحقائب الكبيرة

- لا تلتفت إلى شراء الحقائب الكبيرة دون النظر إلى مرحلة طفلك الدراسية وعمره، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الألوان الجذابة التي يحبها طفلك حتى تشجعه على الذهاب إلى المدرسة، إذ يمكن شراء الحقائب التي تحتوي على مجسمات كرتونية للأطفال الصغار.

- عودي طفلك على تنظيف حقيبته من وقت إلى آخر، حتى يضمن الحفاظ على سلامة صحته وبقاء أغراضه نظيفة.

- وجهي طفلك إلى الامتناع عن التفاخر مع من حوله بالأغراض التي يمتلكها داخل حقيبته.

- احرصي على أن يكون بالشنطة دعامة من القطن حتى تضمنين راحة العمود الفقري لطفلك.

- يمكنك اللجوء إلى شراء الحقائب بعجلات حتى يخف الحمل على ظهر طفلك.