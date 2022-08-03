«بوكس الثانوية العامة» آخر تقاليع الهدايا للناجحين: طاقة إيجابية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بدأ الإعلان عن الهدايا المختلفة والمبتكرة للطلاب الناجحين، من بينها «بوكس الثانوية العامة»، والذي يعتبر آخر تقاليع الهدايا للطلاب، إذ انتشرت صورا عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأشكال مبتكرة.

بوكس الثانوية العامة

وتختلف محتويات «بوكس الثانوية العامة» على حسب الحجم والسعر، إذ تطرح صفحات بيع الهدايا «أون لاين» أشكال وألوان وأحجام مختلفة منه، وتتنوع محتويات كل «بوكس» منهم على حسب التصميم.

تشترك جميع محتويات «بوكس الثانوية العامة» في الجمل التحفيزية، منها «لا تنطفيء، أنت تستطيع، كفاك إهمال في ذاتك، كله بيعدي»، وغيرها من الجمل التي تزيد صاحبها بالطاقة الإيجابية بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

محتويات بوكس الثانوية العامة

ومن بين العناصر الأساسية في «بوكس الثانوية العامة» تأتي الشكولاتة أولا، ومعها العملات الورقية الملفوفة في «فيونكة»، وكذلك براويز عليها صورة الطالب الناجح، مع ألبوم صور خاص له، وبعض الهدايا الصغيرة و«مج» بصورته.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في تصريحات تليفزيونية، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 يجرى الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ما بين 1 و7 أغسطس الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي.

وأوضح «شوقي»، أن التصحيح يجرى بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل لعنصر بشري، وهو ما يضمن للطالب حصوله على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم أو حدوث أي أخطاء، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

وكتب وزير التعليم، في تصريحات عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه جرى تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية، وأنه لم يجرى حتى الوقت الحالي معرفة نسب النجاح في شهادة الثانوية العامة لعام 2022.