مواصفات «اللانش بوكس« الصحي ونصائح عند تجهيزه: «ارجعوا للفول والطعمية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنا مع اقتراب المدارس، تحتار الأمهات في اختيار «اللانش بوكس» المناسب لأطفالهن، باعتباره من الأمور المفروضة عليهن، حتى يضمن الحفاظ على صحة أطفالهن وحصولهن على العناصر الغذائية اللازمة لزيادة تركيزهن.

مواصفات اللانش بوكس الصحي

شجارات على الجروبات الخاصة بـ«الماميز» على مواقع التواصل الاجتماعي المختفة، بشأن أنواع الأطعمة المفترض وضعها للطفل عند الذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى مواصفات النوع الصحي، ما يوضحه «هن» خلال التقرير التالي:

الدكتورة بسمة السباعي خبيرة التغذية، قالت خلال حديثها في أحد البرامج التلفزيونية، إنه يلزم على الأمهات التركيز جيدًا عند شراء «اللانش بوكس»، حتى تحصل على نوع بلاستيك آمن ويمكن معرفته من خلال قلب المنتج والنظر أسفله حتى ترى مثلث مدون عليه رقم 5، ولكن الكثير من المحلات أصبحت تبيع منتجات بلاستيك بنفس العلامة.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه يمكن التأكد تمامًا عند وجود حرفين «pp»، وتعني «بلاستيك آمن» عليه مثلث وعليه رقم 5.

الأطعمة الصحية لطفلك

بينما قالت الدكتورة هبة المغربي خبيرة التغذية العلاجية خلال استضافتها لدى برنامج «الحكيم في بيتك» مع الإعلامي أحمد الزهوي، إن تناول الفول والطعمية من أهم مصادر البروتين النباتي، ولكن يلزم أن تكون الطعمية مجهزة في المنزل حتى تكون صحية أكثر من المباعة في الشارع، ولكن نظرًا لتعب الأمهات مع أطفالهن إذ يتطلبن وجبات جديدة مثل البرجر والدجاج، لذا أكدت الطبيبة أنه يمكن عمل ذلك ولكن مع اتباع النصائح التالية:

- تناول التوست أفضل من الخبز الأبيض، على الرغم من أنهم نفس السعرات الحرارية إلا أن التوست الأسود يعطي إحساس بالشبع.

- يمكن عمل قطع من الفراخ بجانب الخس، الطماطم.

- من الضروري وضع سلطة خفيفة في وجبة طفلك حتى تساعده على فتح الشهية خلال تناول الطعام.

أسعار اللانش بوكس

وقالت نادرة جمال والدة أحد الأطفال خلال حديثها مع «هن» إن أسعار اللانش بوكس تبدأ من 15 جنيهًا، ولكنها تتفاوت وفقًا للخامة المصنوع منها ومدى آمانها على الطفل، بالإضافة إلى الحجم المطلوب، إذ تصل الأسعار إلى 500 جنيه.