أسباب جعلت الخلخال الذهب الأكثر مبيعا في الصيف.. تعرفي على الأشكال الجديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إقبال كبير من المواطنين على شراء الذهب عقب انخفاض سعره خلال الفترة الأخيرة، ونظرًا لحب الكثير من السيدات لشراءه إذ يعتبره أكثرهن من أفضل أنواع الحلى التي تبرز أنوثتهن وتجعلهن يضعن لمساتهن الجمالية لمظهره الملفت والمتميز بألوانه اللامعة والبراقة.

أسباب الإقبال على شراء الخلخال

وشهدت محلات شراء الذهب إقبالًا كبيرًا من الناس سواء كان الرغبة الأساسية هي الاحتفاظ بالذهب أو ارتدائه كزينة، وكان الإقبال على شراء الخلاخيل ملفت إلى حد كبير، إذ أصبحت موضة خلال صيف عام 2022، وذلك حسبما أوضح عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«هن».

وعادة ما يلجأ السيدات والفتيات إلى شراء الخلاخيل لارتدائها في المصايف أسفل الفساتين لإضفاء الجمال عليه، وجاءت أسعار الخلاخيل منخفضة مما زاد الإقبال عليها في محلات الذهب، فضلًا على تميزها بخفة وزنها، وتنوع أشكالها وأحجامها سواء الكبير منها أو الصغير.

موضة الخلخال الذهب

وارتفغت أسعار الذهب في السوق العالمية بنسبة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة تأثر السوق المحلية بالأسعار العالمية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب محليًا، حيث أصبح سعر عيار ذهب 21 بمبلغ قدره 1040 جنيهًا للجرام الواحد، وفيما يلي، يقدم «هن» مجموعة من أحدث صور الخلاخيل لموضة عام 2022، وفقًا لموقع «Pinterest».

وجاء الخلخال الآتي بوزن خفيف وأحجام صغيرة بما يناسب مع الإطلالة الصيفية خلال فترة النهار.

وهناك نوعًا آخر من الخلحال يتميز برقته مع وجود بعض الزينة البارزة التي تزيده رقًة، إذ يمكن ارتدائه على ملابس السباحة أو خلال التواجد على البحر.

وهناك بعض التصميمات البسيطة والهادئة التي تناسب الكثير من الملابس مثل الآتي: