الامارات | جزيرة استكلندية للبيع بسعر منزل في المدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما بدأ التضخم بالتحول إلى مشكلة عالمية بدأ الكثيرون بمحاولة إيجاد حلول فريدة لمشاكل السكن، خصوصا مع الارتفاع الحاد في أسعار مساكن المدن، لدرجة قيام البعض بالبحث عن بدائل مثال شابين قاما بشراء قرية فرنسية بأكملها بتكلفة أقل من متوسط تكلفة منزل في المملكة المتحدة.

هذا الأمر دفع المكاتب العقارية للتفكير بطرق مختلفة، من بينها عرض جزر غير مأهولة للبيع بتكلفة أقل من منزل من أربع غرف نوم في المدينة.

ومن بين الجزر المعروضة جزيرة بلادا الخاصة قبالة الساحل الجنوبي لأران، في اسكتلندا وهي بمساحة 28 فدانًا.

لا يمكن الوصول إلى الجزيرة إلا عن طريق القوارب أو طائرات الهليكوبتر، لذلك فمن المنطقي أن يكون لديك مهبط للطائرات خاص بها للمالكين الجدد والضيوف في المستقبل.

وتم إدراج هذه الجزيرة الجميلة مقابل 350 ألف جنيه إسترليني، وتضم منارة سابقة، والتي تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى منزل رائع مكون من خمس غرف نوم. تم تشغيل المنارة، التي تم تركيبها لأول مرة في عام 1790، بشكل آلي بالكامل في التسعينيات، وتتم الآن مراقبتها عن بُعد. بحسب موقع «اندي 100».



هناك أيضًا أماكن إقامة منفصلة بما في ذلك غرفة نوم وغرفة استحمام ومطبخ مع غرفة جلوس مع مناظر خلابة للساحل الجنوبي لأيرلندا الشمالية.

تكتمل الجزيرة بحدائق واسعة ومحاطة بأسوار واسعة كان يستخدمها الملاك السابقون لزراعة الفاكهة والخضروات، كما تصف القائمة الجزيرة بأنها «أرض خصبة لتكاثر الطيور البحرية المهاجرة».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه السابقة تشكل بداية لنهج يريد الابتعاد عن السكن في المدن، والبحث عن بدائل، في الطبيعة الخلابة والمناطق المهجورة.